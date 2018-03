Concorso medicina legale regolare, Consiglio Stato valida prova della Asl Chieti

CHIETI. Non sono state commesse irregolarita' e il concorso espletato dalla Asl 2 Lanciano-Vasto-Chieti per l'assunzione di un dirigente medico per il Servizio di Medicina Legale e' da ritenersi pienamente legittimo.

Il Consiglio di Stato ha cosi' annullato e ribaltato la sentenza del Tar Abruzzo dello scorso anno, che accoglieva il ricorso di una candidata, classificatasi al quarto posto, secondo cui la selezione presentava profili di illegittimita'.

Le contestazioni - ricorda l'azienda sanitaria - erano riferite alla correttezza della prova orale e di quella pratica, nella forma e nella sostanza.

A partire dalla scelta delle domande d'esame, incentrate sulla responsabilita' medica, e ritenute "illogiche" dalla ricorrente.

Per i giudici del Consiglio di Stato, invece, erano da ritenersi congrue ai compiti connessi alle funzioni da svolgere, cosi' come per la prova pratica non si rendeva necessario misurarsi sul tavolo necroscopico con un corpo, ma esporre la tecnica operativa piu' appropriata relativamente all'esame di «un cadavere che presenta un foro di entrata sulla superficie laterale del torace e uno in uscita sulla superficie controlaterale».

Anche sotto il profilo formale la candidata aveva contestato alcuni aspetti, come lo svolgimento nella stessa seduta della prova orale e della pratica, e lo stretto margine di tempo intercorso tra l'esame scritto e le successive prove.

Avrebbe voluto piu' tempo per studiare, insomma, ma per i magistrati la comunicazione di una data d'esame dev'essere fatta con un termine di anticipo che garantisca al candidato la possibilita' di partecipare, non di prepararsi meglio.

«Nessuna norma, inoltre, vieta lo svolgimento nella stessa giornata di due prove, purche' restino distinte. Insomma - commenta infine la Asl - un impianto totalmente rigettato e demolito dal Consiglio di Stato, secondo cui la condotta dell'azienda e' stata corretta, non ravvisando violazioni ne' di natura formale ne' sostanziale».