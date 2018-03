Manutenzione impianti Progetto Case alla società Antas

L’AQUILA. Il servizio di manutenzione degli impianti del Progetto Case e' passato dalla societa' Guerrato alla societa' Antas srl. Lo rende noto il settore Ricostruzione pubblica del Comune dell'Aquila.

Il settore rende noto altresi' che la societa' Antas e' aggiudicataria della convenzione Consip "Servizio Integrato energia SIE3" che comprende anche la fornitura del gas metano per il riscaldamento e l'acqua calda, a costi unitari minori di quelli applicati attualmente da Enel.

La societa', oltre alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti termici, elettrici e idrico-sanitari, avra' la competenza della manutenzione straordinaria di tali impianti "full risk", ovvero comprensiva degli interventi di sostituzione, adeguamento e messa a norma, comprensiva anche degli interventi di efficientamento energetico, che porteranno, sottolinea il Settore, ad un miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici e quindi ad un minor consumo di gas per il riscaldamento, con conseguente risparmio degli assegnatari degli alloggi.





Il settore comunica inoltre che il servizio di pulizia e' stato affidato, tramite gara, al consorzio stabile Seaman, per un periodo di 4 mesi, in attesa della gara di appalto definitiva che dovra' essere gestita, per legge, dal soggetto aggregatore regionale. Per la manutenzione degli ascensori, invece, subentreranno le imprese Schindler, Accord ed Esis, aggiudicatarie delle relative gare di affidamento del servizio, che opereranno negli edifici del Progetto Case in tre distinti ambiti territoriali, ossia est - ovest e zona centrale.

Per le segnalazioni sara' ancora attivo per un periodo limitato il call center della societa' Guerrato che deviera' le chiamate alle imprese competenti o al Comune dell'Aquila, in attesa, precisa il settore Ricostruzione pubblica, dell'attivazione del call center della societa' Antas.