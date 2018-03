Mercatino di Natale, dubbi sul bando e la preveggenza dei commercianti

PESCARA. Un’indagine interna sul bando lampo pubblicato dall’amministrazione comunale per l’allestimento del tradizionale mercatino di Natale a Pescara.

È la richiesta formale che il capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescara Marcello Antonelli ha presentato al sindaco Alessandrini in un’interrogazione ufficiale alla quale dovrà rispondere in tempi rapidissimi «per restituire trasparenza alla procedura selettiva».

Il 17 novembre scorso la giunta Alessandrini ha approvato la delibera con cui ha autorizzato lo svolgimento della manifestazione ‘Mercatino di Natale – Pescara 2016’, che, come da tradizione si terrà dall’8 dicembre all’8 gennaio 2017 nell’area di risulta dell’ex stazione ferroviaria.

Nella delibera la giunta ha stabilito che l’organizzazione della manifestazione potrà realizzarsi scegliendo per l’allestimento una ‘tensostruttura, oppure una tensostruttura con casette e gazebo di colore rosso con addobbi natalizi, oppure solo i gazebo di colore rosso e le casette’.

Fin qui nulla di strano; le anomalie, secondo Antonelli, cominciano però con la pubblicazione del bando sul sito istituzionale del Comune, avvenuta il 21 novembre, con alcune differenze sostanziali rispetto alla delibera approvata dall’esecutivo nella parte inerente l’allestimento, che nel bando ora prevede l’utilizzo di ‘una tensostruttura, oppure di una tensostruttura con casette addobbate con ornamenti natalizi e gazebo rossi, oppure, infine, solo gazebo e casette’.





«Non comprendiamo», spiega Antonelli, «perché gli uffici non si siano limitati a fare un ‘copia-incolla’ rispetto al dispositivo della delibera, ma abbiano voluto differenziare le diciture senza alcuna motivazione».

Ma non è finita: il bando ha fissato come data di scadenza per la presentazione delle istanze il 29 novembre, lasciando, dunque, appena 6 giorni lavorativi agli operatori per acquisire il bando e trovare le casette rosse da utilizzare.

Ed è qui che scoppia «il bubbone», come lo definisce Antonelli, perché, da alcune segnalazioni pervenute da alcuni operatori, «sembra che stranamente», riferisce il consigliere comunale, «già alcuni giorni prima della data del 17 novembre, dunque addirittura prima dell’approvazione della delibera in giunta, alcuni operatori del settore si sarebbero rivolti a ditte specializzate per richiedere la disponibilità di gazebo di colore rosso, addirittura preconizzando, con grande dote di preveggenza, i requisiti che poi la giunta avrebbe inserito nel bando, lasciando, inevitabilmente, sorgere il sospetto che l’informazione inerente le caratteristiche estetiche dell’allestimento non sarebbe stata tenuta riservata, com’era auspicabile e anche opportuno, oltre che legittimo, ma sarebbe stata messa a disposizione, da ignoti soggetti interni all’Ente, nei confronti di alcuni operatori, a questo punto chiaramente privilegiati».

«La loro eventuale candidatura al bando», continua Antonelli, «andrebbe a rafforzare ulteriormente i sospetti nostri e degli operatori penalizzati».