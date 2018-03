Prostituzione Pescara, oltre 500 multe in 5 mesi ma «nessuno ha pagato»

PESCARA. L’ordinanza sindacale antiprostituzione è scaduta a Pescara dal 15 ottobre scorso e, dopo un mese, il sindaco Alessandrini non l’ha rinnovata.

«Il primo cittadino ha abbandonato al degrado totale i cittadini», denuncia il consigliere comunale di Forza Italia Vincenzo D’Incecco che ieri mattina ha sollevato il problema in aula durante la seduta del Consiglio attraverso un’interrogazione.

Nel frattempo, in via De Gasperi come in via Ferrari o corso Vittorio Emanuele, i residenti si organizzano in ronde per impedire l’attività del meretricio sotto i propri balconi.

L’ultima ordinanza anti-prostituzione emessa dal sindaco Alessandrini risale al 10 maggio scorso, con scadenza 15 ottobre, un’ordinanza con la quale, ricalcando il modus operandi del centrodestra, si andavano a dettare le regole a tutela delle strade dai pericoli e dai disturbi alla circolazione derivanti dalla prostituzione sulle pubbliche vie, multando, ad esempio le donne che in strada assumono atteggiamenti inequivocabili per adescare clienti o vestono in modo visibilmente succinto, offendendo i criteri della pubblica decenza.

O multando i potenziali clienti che, per avvicinare le donne, rallentano la marcia creando intralcio alla circolazione stradale.

Nell’ordinanza venivano anche individuate le strade in cui venivano imposti tali divieti, ovvero le zone più a rischio della città, comprese quelle del centro urbano, come le riviere, via De Gasperi, dove da oltre un mese i residenti organizzano ronde notturne per impedire o perlomeno scoraggiare la permanenza delle prostitute sotto le proprie finestre, e i sottopassi ferroviari.

Scaduto il documento lo scorso 15 ottobre, i cittadini di fatto sono rimasti anche senza l’unico strumento in proprio possesso per chiedere almeno l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Per questa ragione D’Incecco ha presentato un’interrogazione per sapere dal sindaco Alessandrini se intende o meno emanare una nuova ordinanza e quando; quante multe sono state elevate dal 15 maggio al 15 ottobre scorsi e quanto ha incassato il Comune.

I numeri forniti dal primo cittadino dicono che la Polizia municipale avrebbe elevato solo 59 multe complessive in cinque mesi, anche se nel dato sono comprese anche le sanzioni emesse dal Nucleo Commercio.

Poi il sindaco Alessandrini ha comunicato che le altre Forze di Polizia avrebbero elevato altre 470 sanzioni, «ma che a oggi nessuno ha pagato, dunque il Comune ha incassato zero euro», commenta sbalordito D’Incecco.

Per quanto riguarda l’emanazione della nuova ordinanza, spiega ancora D’Incecco, il sindaco ha precisato di non sapere né se ne la prorogherà né quando, forse solo per il periodo natalizio, né ha fornito dati inerenti gli investimenti annunciati in pompa magna, a partire dalle telecamere. «È evidente – ha aggiunto il consigliere D’Incecco – che non possiamo tollerare una tale inerzia da parte del sindaco, primo tutore della salute pubblica, e a questo punto valuteremo se e come coinvolgere il Prefetto con una sorta di ‘commissariamento’ del primo cittadino».