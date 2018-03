Impianti sciistici. l’inchiesta si allarga: ci sono anche Di Matteo e Berardinetti

AVEZZANO. L'assessore regionale ai Lavori Pubblici, Donato Di Matteo, è indagato con l'ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Avezzano sugli appalti per il rifacimento degli impianti sciistici di Pescasseroli, Cappadocia e Ovindoli, in provincia dell'Aquila. L'avviso di garanzia è scattato in seguito all'atto della proroga delle indagini chiesta e ottenuta dal pm titolare dell'inchiesta, Maurizio Maria Cerrato.

Di Matteo avrebbe spiegato di non sapere nulla, sottolineando che si sarebbe informato chiamando il suo avvocato.

Di Matteo, esponente del Pd, è uno dei tre ex moschettieri-dissidenti che avevano minacciato di uscire dalla maggioranza di centrosinistra puntando i piedi e lamentando poca concertazione.

Le indagini, svolte dalla squadra mobile dell'Aquila, diretta da Gennaro Capasso, hanno già coinvolto l'ex sindaco di Ovindoli, Pino Angelosante, l'ex vicesindaco, Marco Iacutone, l'attuale sindaco di Pescasseroli, Anna Nanni, l'ex sindaco di Cappadocia, Lucilla Lilli (dimessasi dall'incarico da qualche settimana) e l'attuale sindaco di Cerchio, Gianfranco Tedeschi.

In totale ai primi indagati si sarebbero aggiunte altre 11 persone tra cui 5 politici e sei imprenditori. Le ipotesi ancora al vaglio contesterebbero mazzette e promesse di mazzette dell’ordine di 20mila euro consegnate attraverso intermediari.

Nelle scorse settimane diverse perquisizioni sono state messe a segno anche nelle abitazioni dei primi cittadini.

Si tratta per lo più di opere pubbliche appena finanziate ma l’informativa di garanzia consegnata agli indagati con l’annuncio della proroga delle indagini parla di ipotesi di di corruzione e turbativa d’asta.



I PROGETTI FINANZIATI

Il finanziamento complessivo per le diverse opere è di 22 mln di euro ed è stato approvato dalla giunta regionale a febbraio scorso.

L’obiettivo dichiarato è quello del «rafforzamento e miglioramento del sistema di mobilità regionale nei centri urbani e nelle aree montane attraverso l'incentivazione di mobilità di trasporto sostenibili (filovie, funivie, combinazioni intermodali)».

I cinque interventi ammontano a un totale di 21.931.800 euro.

Nel dettaglio, si tratta, in primo luogo, della realizzazione, nel territorio del Comune di Castel di Sangro, che è soggetto attuatore dell'opera, di due cabinovie destinate al miglioramento del sistema di mobilità locale del bacino sciistico Alto Sangro-Piano Aremogna per un importo finanziato di 17 milioni 131 mila euro.

Il secondo intervento riguarda il rinnovamento tecnologico e l'ampliamento strutturale e funzionale degli impianti di Camporotondo-Cappadocia nel territorio del Comune di Cappadocia, soggetto attuatore, per 3 milioni 200 mila euro.

Il terzo intervento è relativo alla sostituzione della sciovia “Quartarana” nel Comune di Campo di Giove e prevede un finanziamento di 625 mila euro.

E' stata prevista, inoltre, la revisione generale della seggiovia di arroccamento “Scanno-Collerotondo”, nel territorio di Scanno, per un importo di 575 mila euro. Infine, il quinto intervento riguarda la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'impianto scioviario esistente nel centro turistico Oasi del Cervo nel comune di Gamberale per un importo di 400 mila euro.







ANCHE BERARDINETTI INDAGATO

E spunta anche il nome di un secondo indagato “eccellente” della maggioranza di centrosinistra che governa la regione Abruzzo: si tratta del consigliere regionale di Regione Facile, Lorenzo Berardinetti, presidente della commissione agricoltura e sindaco del comune marsicano di Sante Marie (L'Aquila).

Come nel caso dell'assessore regionale e consigliere regionale del Pd, Donato Di Matteo, Berardinetti - a quanto si è appreso da fonti investigative - è sotto inchiesta per le ipotesi di reato di corruzione e turbativa d'asta.

Anche per Berardinetti l'avviso di garanzia è stato notificato - si apprende - in seguito alla richiesta, ottenuta, di proroga delle indagini, da parte del pm titolare dell'inchiesta, Maurizo Maria Cerrato.

Secondo quanto si è appreso, Berardinetti è finito sotto inchiesta nella sua veste di consigliere regionale e presidente di Commissione.

Di Matteo, attraverso il suo avvocato, ha fatto sapere di non aver ricevuto ancora alcun atto ma si dice tranquillo e fiducioso che tutto sarà chiarito al più presto.

Dichiarazione fotocopia anche per Berardinetti.