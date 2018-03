Prima ridimensionato poi fondi per ampliarlo: all’ospedale di Penne 12,5 mln di euro

PENNE. Anni di pressioni, lotte e consenso a rischio per «riorganizzare» e «razionalizzare» con l’obiettivo di risparmiare. Il risultato è stato un declassamento dell’ospedale di Penne con lo svuotamento di reparti e prestazioni che hanno generato malumori e proteste. Poi di recente, la stessa giunta che lo ha falcidiato, ha deciso di investire 12,5 mln di euro per lavori di ristrutturazione e ampliamento.

Nel frattempo una crisi politica che genera qualche paradosso di troppo.

Destino simile per il nosocomio di Popoli pure declassato ma che è stato premiato con qualche milione di euro per un investimento che dovrebbe servire per il funzionamento di un polo innovativo di alta riabilitazione.

Ma la protesta è continua, così dopo diverse manifestazioni ieri un'assemblea pubblica ha formalizzato una proposta per salvare l'ospedale.

Venti sindaci di Comuni della Valle Peligna, dell'alta Val Pescara e dell'Aquilano, politici locali e circa 400 cittadini si sono riuniti per esprimere il dissenso sulla trasformazione del nosocomio in sola struttura riabilitativa, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera regionale. La proposta, elaborata dal Movimento spontaneo 'Avanti tutta' con il supporto di tecnici e medici, prevede il mantenimento dell'ospedale insieme al centro di eccellenza per la riabilitazione. Illustrata nel corso dell'assemblea, la proposta verrà presentata per l'approvazione nei Consigli comunali dei centri interessati. A quel punto si chiederà ai partiti politici rappresentati in Consiglio regionale d'Abruzzo di approvare un ordine del giorno.

Il problema centrale però resta: la giunta ha esposto buone ragioni per declassare, poi ha esposto buone ragioni per nuovi investimenti su quegli stessi plessi.

C’è qualcosa che non va?



LA RISTRUTTURAZIONE DELL’OSPEDALE DI PENNE

Nell’ultima delibera di giunta che certifica e ratifica quattro nuovi ospedali attraverso il metodo del project financing ci sono due norme aggiunte dopo la concertazione politica.

Una riguarda promesse per la costruzione del nuovo di Giulianova, l’altra riguarda il potenziamento dell’ospedale di Penne. La prima inserita per acquietare le ire del sindaco Francesco Mastromauro di Giulianova, e la seconda per acquietare Donato Di Matteo.

Nella delibera si prevede dunque la ristrutturazione del presidio ospedaliero di Penne.

I reparti di degenza saranno formati da stanze da 1 o 2 posti letto, tutte con servizi igienici interni e con superficie non inferiore ai 9 metri quadrati per le stanze multiple, 12 metri quadrati per le stanze singole. Verrà poi inserito il laboratorio analisi al posto delle degenze di Cardiologia «per maggiore integrazione delle prestazioni».

La superficie prevista per il laboratorio analisi è di 431,44 metri quadrati (al secondo piano). E’ anche previsto il decentramento dei servizi ambulatoriali e amministrativi nel blocco A e nel blocco C.

Previsto l'ampliamento del pronto soccorso al piano terra, di circa 200 metri quadrati. In programma pure l'ampliamento del piano soprastante al pronto soccorso dedicato alla Cardiologia di emergenza (primo piano): la superficie prevista è di 350 metri quadrati.

Nel progetto c'è anche la realizzazione di un collegamento orizzontale del laboratorio analisi nel blocco B al blocco C.

Dovranno poi essere realizzati lavori sulla parte vecchia dell'edificio B, la messa a norma antincendio con installazione di serbatoi per la riserva idrica, attualmente presenti ma sottodimensionati.

Già stilate anche tutta una serie di opere impiantistiche, come la sostituzione di gruppi elettrogeni ormai vetusti, la messa a norma delle linee di alimentazione primaria e secondaria, l’inserimento di dotazioni di gas medicali ai reparti di degenza (attualmente sono presenti dotazioni per il solo ossigeno), l'abbandono completo dei vecchi impianti idrici ed elettrici e la loro sostituzione con l'alloggiamento nel controsoffitto.

Saranno realizzate nuove scale di sicurezza che serviranno i tre livelli con una struttura indipendente in acciaio, saranno fatti accertamenti della sismicità come da direttive regionali e sarà demolito il vecchio ingresso all'interno del cortile del blocco B e ci sarà la copertura in cemento armato del terzo livello sul lato sud. Prevista, infine, anche la costruzione di un unico muro di sostegno lungo la scarpata del nuovo ingresso per i visitatori. Questo permetterà il posizionamento di ulteriori posti auto.

La spesa complessiva è di 12,5 milioni (quasi tutta a carico dello Stato): 9,8 milioni saranno destinati ai lavori (4,9 mln per lavori edili, 1,4 mln per le strutture e 3,4 mln per gli impianti tecnologici).







RIORGANIZZARE, SVUOTARE E RICOSTRUIRE

Dunque investimenti da oltre un miliardo di euro (tra costruzione e gestione dei servizi affidati al privato) per costruire nuove strutture sanitarie ed ospedali all’avanguardia proprio mentre si riorganizza la sanità, la si “razionalizza” e si svuotano gli ospedali esistenti di reparti e servizi.

Una incongruenza, forse apparente, che esplode però proprio nel caso di Penne dove la stessa giunta che poi avalla la ristrutturazione e l’ampliamento aveva sottratto alcuni servizi come il punto nascita, lasciato 2 posti letto di chirurgia generale, 4 posti di ortopedia. Il pronto soccorso non era uscito bene ed il servizio riorganizzato veniva giudicato insufficiente dai sindacati.

Ora invece proprio il pronto soccorso viene ampliato di 200 metri.

In parte sono soldi “vecchi” già disponibili una decina di anni fa ma finalizzati oggi hanno il sapore del paradosso. Che senso ha potenziare un pronto soccorso che alle spalle non ha un ospedale? I pazienti che vi arrivano poi dove vengono ricoverati?

Ma come accade da sempre (la prima Repubblica ha fatto scuola) gli ospedali non curano solo i pazienti ma anche i bacini elettorali ed il consenso e servono per attribuire nomine e incarichi.

Non stupirebbe se anche a Penne fosse successo anche questo.

Da notare che recentemente solo grazie al Tar proprio la riorganizzazione del nosocomio di Penne è stata bloccata mentre la Asl di Pescara, con la scusa del terremoto, ha sospeso il declassamento avviato ai tempi del commissariamento.

Un altro dettaglio non dovrebbe sfuggire: nelle scorse settimane in piena guerra intestina in giunta con gli ormai ex moschettieri pronti allo scontro e al tutto per tutto avevano minacciato sfracelli e nel contempo avevano chiesto alcune cose.

Tra queste c’era una maggiore attenzione per gli ospedali di Penne e di Popoli (bacino elettorale di Donato Di Matteo il quale ha commentato positivamente l’iniziativa rivendicandone la paternità).

Si era parlato di lavori di ristrutturazione e potenziamento di questi nosocomi solo in passato ma prima che si realizzasse la «riorganizzazione» firmata da Silvio Paolucci.