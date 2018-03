Nuovi ospedali, ecco i dettagli del piano della giunta D’Alfonso

ABRUZZO. Quattro nuovi ospedali da realizzare con il metodo del project financing. Da aggiungere a quello di Chieti che nei trent’anni stabiliti svilupperà oltre un miliardo di valore. In più ci saranno anche lavori di adeguamento per strutture esistenti: è questa la decisione della Giunta regionale che sta creando qualche malumore all'interno della maggioranza.

C’è ad esempio Sinistra Ecologia e Libertà che, solo qualche giorno fa, ha ribadito il proprio no ai progetti di finanza. Eppure la giunta ha le idee molto chiare, così come emerge dall’accordo di programma già stilato e che prevede investimenti per 283.688.000 di euro di cui 101 milioni a carico del bilancio dello Stato, 5,3 milioni a carico del bilancio della Regione Abruzzo e 174,3 milioni di euro recuperabile dai partner privati.

Il piano d’azione prevede la realizzazione di 4 nuovi ospedali (Avezzano, Sulmona, Lanciano, Vasto) mentre per il momento quello di Giulianova resta congelato e il sindaco Francesco Mastromauro ha già storto il naso ma poi rassicurato dalle promesse di Paolucci ha dato la cosa per fatta.

E’ prevista anche la ristrutturazione del presidio ospedaliero di Penne, la realizzazione della centrale operativa 118 con eliporto ed hangar presso l'Ospedale Civile San Salvatore dell'Aquila, anche grazie a dei fondi destinati dalla Regione Emilia Romagna nel 2009 dopo il terremoto.







PERCHE’ RICOSTRUIRE DA ZERO E NON RISTRUTTURARE?

La giunta ha deciso di dotarsi di nuove strutture sanitarie perché le strutture attuali «presentano un livello di sicurezza non adeguato agli standard previsti dalla normativa sismica vigente», si legge nella delibera di giunta dei giorni scorsi, ed è stato inoltre stimato che la nuova costruzione sarebbe più economica dell'eventuale ristrutturazione

Inoltre l'adeguamento o il miglioramento dei presidi già esistenti non risolverebbe del tutto i problemi e continuerebbe a persistere, come effetto collaterale, «un elevato rischio sismico residuo».

Chiaro: una struttura vecchia la puoi ristrutturare quanto vuoi ma resta vecchia e sensibile ai terremoti.

Inoltre l'adeguamento delle strutture già esistenti, secondo le valutazioni sposate dalla giunta regionale, potrebbe portare a una riduzione dei posti letto per stanza, con la conseguente riduzione del numero totale dei posti letto degli ospedali.

Questo comporterebbe un ulteriore riduzione delle prestazioni erogate e il successivo disallineamento con la domanda dei ricoveri per i residenti.







AVEZZANO E SULMONA

E proprio ieri il Consiglio comunale di Avezzano ha deciso all'unanimità che il nuovo ospedale si costruirà in un'area adiacente il vecchio nosocomio. Il sito si trova nella zona nord della città, tra la caserma dei vigili del fuoco e l'attuale obitorio. Alla sessione straordinaria del Consiglio comunale era presente anche l'assessore regionale alla Programmazione sanitaria, Silvio Paolucci. I lavori cominceranno entro il prossimo anno.

Il nuovo ospedale di Avezzano prevede un investimento complessivo di 83,6 milioni di euro, 59 dei quali dovranno essere recuperati da un partner privato. ‘Appena’ 1 milione e 200 mila euro sarà invece messo dalla Regione.

Il progetto prevede 228 posti letti divisi tra area medica, chirurgia e materno infantile. La superficie lorda interessata 27.120 metri quadrati.

A Sulmona, invece, la dotazione del nuovo ospedale sarà di 160 posti letti: 147 riguardano la degenza ordinaria e 26 il day hospital e day surgery. La superficie lorda interessata sarà di 19.680 metri quadri.

La vecchia la struttura è composta da 9 corpi di fabbrica realizzati in diversi tempi dal 1958 fino al 1971. Secondo la relazione tecnica le strutture non sono in grado di raggiungere un livello minimo di sicurezza e sono definiti «sismicamente assolutamente inadeguati». In alcuni corpi di fabbrica (A,B,C, E,F,G,H sono presenti «numerosi elementi strutturali con comportamenti fragili».

La realizzazione dell'area nuova, invece, è partita nel 1977 e comprende tre corpi di fabbrica. Anche in questo caso lo studio effettuato ha evidenziato che le strutture sono inadeguate e perciò necessitano di adeguamenti sismici.

Importo complessivo per la nuova costruzione e la riorganizzazione? 17,5 milioni di euro.







LANCIANO E VASTO

Il nuovo ospedale di Lanciano, invece, avrà 218 posti letto e l’investimento complessivo sarà di 80 milioni di euro: 22 a carico dello Stato e altri 56,3 recuperabili dal partner privato. In questo caso la superficie lorda interessata sarà di 36.240 metri quadrati.

A Vasto sono previsti 228 posti letto e un investimento complessivo di 83,6 milioni, 59 dei quali a carico del privato per una superficie lorda interessata dal progetto pari a 24000 metri quadrati.







A L’AQUILA

E’ poi prevista la realizzazione della centrale operativa 118 con eliporto ed hangar presso l'Ospedale Civile San Salvatore dell'Aquila.

Questi lavori fanno parte di una convenzione tra la Regione Emilia Romagna, Protezione Civile e Asl aquilana. La prima ha messo a disposizione una somma pari a 2,1 milioni di euro sull'importo totale di 5,8 milioni che servono per la realizzazione dell'intero progetto.

Come opera complementare alla costruzione è previsto anche un parcheggio al servizio della centrale operativa ed eliporto per la somma complessiva di 500 mila euro. Dunque il valore complessivo dell'intervento è di 6,33 milioni di euro, 4 a carico dello Stato.