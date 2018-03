Nidi d’infanzia Pescara: il Comune non ha soldi e 61 famiglie devono arrangiarsi

PESCARA. Le famiglie sono in difficoltà perchè i soldi non bastano per permettersi un asilo nido privato e così hanno pensato di partecipare al bando comunale ma i posti sono limitati. Così 61 bambini sono rimasti fuori e altrettante famiglie dovranno arrangiarsi.

Il motivo: il Comune non ha soldi per i nidi d’infanzia. La giunta Alessandrini non può stipulare convenzioni con i nidi privati per 61 bambini perché ha azzerato anche il Fondo di riserva del bilancio per il 2016.

Si tratta di quel fondo istituito per la copertura di emergenze amministrative, comprese esondazioni o spese legali straordinarie.

La notizia è stata riferita oggi dall’assessore alla pubblica istruzione, Giacomo Cuzzi, durante la seduta della Commissione Vigilanza convocata di nuovo stamane sul ‘caso’ dei nidi d’infanzia.

«Significa che i 61 bambini esclusi dai 7 nidi comunali dovranno arrangiarsi, per loro non c’è un euro», spiega il coordinatore cittadino Forza Italia, Guido Cerolini, «forse nel nuovo bilancio verranno previsti 50mila euro, che però serviranno per l’anno scolastico 2017-2018 e che comunque consentiranno di coprire a malapena l’accoglienza di 20 bambini.

Erano presenti anche le operatrici dei nidi privati ‘Il Nido degli Angeli’, ‘Totem’, ‘Lullaby’, ‘Il Paese delle Meraviglie’ e ‘L’Albero della Vita’.

La vicenda è semplice: i 7 nidi d’infanzia comunali non sono riusciti a soddisfare tutte le richieste di iscrizione, dunque lo scorso primo settembre, a fronte di 160 bambini ammessi, 110 sono rimasti in lista d’attesa, cifra che oggi, dopo due mesi, secondo gli uffici sarebbe scesa a 61 unità, che cambia poco, perché 61 bambini fuori dagli asili sono 122 genitori che soffrono un disagio.

L’assessore Giacomo Cuzzi conferma che «le liste d’attesa dei nidi comunali sono un problema che il Comune ha sempre avuto e a cui questa Amministrazione porrà rimedio. Lo faremo con un progetto a medio-lungo termine, auspichiamo già per il 2017/2018, che prevede l’esternalizzazione di due nidi comunali, in modo da abbattere definitivamente le liste d’attesa e dunque accogliere tutte le richieste pervenute agli uffici. Lo faremo anche attraverso progetti a brevissimo termine che ci consentiranno di ricomprendere nel servizio una quota di chi è rimasto fuori anche quest’anno, attraverso la copertura di posti degli aventi diritto mediante l’accoglienza presso i nidi privati autorizzati».

I tempi sono quelli dell’approvazione del Bilancio, che verrà licenziato dalla Giunta a giorni, approderà in Commissione subito dopo per il sì del Consiglio Comunale.

Tradotto: mesi e nel frattempo aumenteranno solo le promesse non certo i fondi a disposizione anche perchè la Regione quest’anno ha dato forfait.