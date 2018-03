Pescara, riqualificazione da 411 mila euro nelle strade limitrofe alla riserva Dannunziana

PESCARA. Nel corso della seduta di Giunta comunale di martedì scorso è stata approvata la deliberazione numero 771 con la quale l’assessorato ai Lavori Pubblici affronta il problema emergente della sicurezza della viabilità cittadina e che nello specifico è rappresentato dalla eliminazione delle forti criticità presenti nelle strade limitrofe alla Riserva Dannunziana.

«Sì della Giunta a una riqualificazione attesa, che presenteremo presto con i progettisti affinché si possa migliorare gli interventi utilizzazione – così il vice sindaco e assessore ai Lavori Pubblici Enzo Del Vecchio - Gli interventi di riqualificazione e di valorizzazione della Riserva Dannunziana e delle aree limitrofe sono sempre stati oggetto di interesse da parte della FATER S.p.A., una disponibilità che non è venuta meno nemmeno quando, all’indomani dell’insediamento dell’amministrazione Alessandrini, è stato accertato che nelle casse comunali giaceva un contributo della Società datato 2004 che non aveva trovato ancora. Un rapido confronto tra il Direttore Generale della FATER s.p.a. ed il sindaco Alessandrini ha permesso di indirizzare le risorse ancora a disposizione, per l’esattezza 411.970 euro per la riqualificazione e il miglioramento delle strade limitrofe alla Riserva Dannunziana e nello specifico: via Michetti, via Tosti, via Patini, via Braga, via Silone e via Scarfoglio».

Si tratta di un intervento di manutenzione molto atteso che prevede lavori di bonifica del fondo carrabile e pedonale per le vie perpendicolari alla costa che incrociano via Scarfoglio, oltre alla predisposizione, nell’ultimo tratto della via lato Sud, di una condotta di raccolta acque bianche lungo la parte di via Silone tale da ricollegarsi alla rete presente su via Scarfoglio.

Gli obiettivi dell’intervento sono il miglioramento della circolazione stradale e dei percorsi pedonali del quartiere; la sistemazione del verde; un modesto ampliamento della rete infrastrutturale di smaltimento acqua piovana a vantaggio della funzionalità del percorso, «lavori che condivideremo, come stiamo facendo», sottolinea Del Vecchio, «anche per altri territori cittadini oggetto di interventi, con la popolazione residente, affinché l’azione possa essere la più calzante alla vocazione e sostenibilità della zona».

«L’intervento approvato», chiude il vice sindaco, «si inserisce in una attenzione generale dell’intera area da parte dell’attuale Amministrazione che trova il suo completamento attraverso un altro progetto in corso di realizzazione e che interessa il completamento della sistemazione di Via De Cecco. Due programmi che consentiranno di superare tutte le antiche ed evidenti criticità che in molteplici occasioni ci sono state rappresentate dai residenti e dai consiglieri comunali di maggioranza del posto a cui abbiamo dato ascolto anche nel corso dei vari incontri tenutisi in loco per questa ed altre necessità».