I guai dei fratelli Pizza investono il re dei call center: Roberto Boggio

MILANO L'imprenditore Roberto Boggio, titolare della società Transcom, con sede anche a L’Aquila - e considerato il re dei call center - è stato arrestato ieri a Milano dalla Guardia di Finanza per fatture false in relazione a subappalti con società del faccendiere Raffaele Pizza.

I finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, Giuseppina Gugliemi, nell'ambito dell'inchiesta "Labirinto" che portò nel luglio scorso all'arresto di venti persone ritenute coinvolte in un giro di corruzione in ministeri ed enti pubblici.

La vicenda giudiziaria che ha portato Boggio ai domiciliari riguarda l'aggiudicazione da parte della società Transcom, in associazione temporanea di imprese, di un mega-appalto per la gestione del call center di Inps-Inail dal 2010 al 2016, i cui costi - secondo l'accusa - sarebbero lievitati da 120 milioni a 450 milioni di euro.

Roberto Boggio, esperto di telecomunicazioni, fiorentino, classe 1959, laureato alla Bocconi in Economia aziendale, dal 2000 al 2004 è stato direttore generale di Televoice, società al 100% di Telecom Italia, attiva nella gestione in outsourcing di contact center e telemarketing. Nel 2004 entrò in Transcom, multinazionale svedese dei call center, con il ruolo di country manager per l'Italia. Rapida la sua carriera: da general manager per l'Europa meridionale, poi responsabile delle attività in Italia, Germania, Regno Unito, Polonia, Ungheria, Croazia, Serbia, Francia e Tunisia.

Nel gennaio del 2016 è stato nominato direttore generale della nuova regione “Europa Continentale” di Transcom Worldwide, che accorpa Spagna e Portogallo al Centro e Sud Europa. Nel settembre del 2015 è stato nominato presidente di Assocontact, l'associazione nazionale aderente a Confindustria Digitale che riunisce i contact center in outsourcing.



PIZZA CONNECTION

L’inchiesta è quella che ha colpito il parlamentare dell’Ncd, Antonio Marotta, l’ex sottosegretario del governo Berlusconi, Giuseppe Pizza, e suo fratello Raffaele.

Boggio già indagato dal 4 luglio subì quel giorno una perquisizione della finanza. A casa sua sarebbero stati trovati 140 mila euro in contanti.

L’imprenditore frequentava spesso l’ufficio di piazza san Lorenzo in Lucina, dove Raffaele Pizza organizzava i suoi affari e, come scopriranno gli investigatori, proprio mentre lo intercettano con Boggio, aveva fatto installare un disturbatore di frequenze. Precauzione inutile.

Secondo quanto riportato da Il Fatto quotidiano i finanzieri del Nucleo Valutario annotano una conversazione che, stando agli atti, dovrebbe riguardare proprio la proroga di un appalto: «Pizza – scrivono gli investigatori – tranquillizza Boggio circa il positivo esito anche della proroga, facendogli intendere di poter influire favorevolmente in ordine alla decisione grazie alle sue altolocate conoscenze nell’ambiente, citando espressamente Sarmi (Massimo Sarmi, ex ad di Poste italiane spa, ndr) come persona in grado di ‘arrivare’ a Boeri, attuale presidente dell’Inps”.

E quando Boggio gli dice di aver sentito Boeri, Pizza replica: “Boeri ci penso io quand’è il momento, è amico di… ma siamo a livelli altissimi… con Sarmi se gli dico una cosa la fa… capito, non rompesse il c… quand’è il momento, io sono in grado di intervenire, amico amico suo proprio… è anche una persona di grandi qualità…».

Boggio è persona molto nota a L’Aquila perchè una delle sedi dei call center dell’inps si trova proprio a l’Aquila nel quartiere di Pettino dove lavorano 500 persone di cui la maggior parte precari nonostante la commessa milionaria e nessuna clausola contrattuale di stabilizzare il personale.

Nel 2009 subito dopo il terremoto Boggio fu quello che ordinò di cambiare sede e licenziò 270 persone.

Una parte fu recuperata e continuò a lavorare per Vodafone, che era il committente principale, altri decisero di fare causa all'azienda.

A supportarli però ci fu un solo sindacato, l’Ugl, mente tutti gli altri erano occupati in altre faccende.







ALTRI PERSONAGGI CHE INCROCIANO L’ABRUZZO

Sempre nella stessa inchiesta è finito anche Renato Mazzocchi, che aveva a casa una sola busta già preparata con 260 mila euro dentro ed un biglietto che farebbe intendere che il fine sarebbe quello di addolcire, smussare e diluire indagini e processi.

Insomma corrompere giudici e investigatori.

Mazzocchi era funzionario della presidenza del Consiglio e membro della Struttura di missione per la ricostruzione de L’Aquila, vice di Giampiero Marchesi.

L’accusa per ora è di riciclaggio ma il sospetto è che si tratti di corruzione e che quei soldi fossero provento di reati e diretti a qualcuno che avrebbe avuto grosse influenze.

Ma non è l’unico tassello che lega questa inchiesta con l’Abruzzo.

Nei giorni scorsi abbiamo raccontato del ruolo di Guglielmo Boschetti, della sua amicizia con Giovanni Legnini che la cricca voleva avvicinare per sistemare il software spia.