Depuratori Sasi: Legambiente chiede il reato di inquinamento

CHIETI. Depuratori sequestrati nel 2012 perché inquinavano. Bastava questa notizia per far saltare dalla sedia (letteralmente) un po' di persone, comprese quelle che sedevano nei vari cda. Eppure dopo un paio di anni, e con il processo iniziato, si è scoperto che la Sasi, la società che gestisce la depurazione del Chietino, dopo i sequestri, non aveva ottemperato agli obblighi imposti dalla Procura di Lanciano che non ha potuto far altro che sequestrare nuovamente gli impianti.

Il punto ora è che il nuovo presidente della Sasi, Gianfranco Basterebbe, è indagato ma nel frattempo a causa di queste omissioni i depuratori hanno continuato ad inquinare il mare abruzzese come se nulla fosse successo.

La prima inchiesta è partita nel novembre 2012, quando vennero controllati un centinaio di impianti di depurazione e vasche Imhoff in 48 comuni di competenza della procura frentana.

Venne così accertato che gli impianti non erano monitorati e tenuti in condizioni di inadeguatezza e inefficienza, né controlli microscopici sui fanghi. Inoltre si verificarono scarichi al suolo e a cielo aperto, abbandono incontrollato di rifiuti prodotti e fanghi tracimati a terra da vasche Imofh. Nei fiumi Feltrino, Sangro e Osento, come in mare, finivano reflui con alte concentrazioni di ammoniaca, escherichiacoli, solventi organici aromatici e un elevato tenore di cloruri

Il Ministero dell’Ambiente ha chiesto maxi risarcimenti: 12,8 milioni di euro per i danni patrimoniali e altri 12,8 per l'immagine.

Dopo le ultime vicende, sequestro dei depuratori SASI da parte della magistratura e sversamento nel fiume Feltrino, l’associazione Legambiente chiede l’ applicazione del delitto di inquinamento previsto dalla nuova legge sugli ecoreati.

Perché, per dirla come gli ambientalisti, « la misura ormai è colma e, mai come adesso, vale il detto “errare è umano ma perseverare è diabolico”».





Negli ultimi anni in Abruzzo più volte, con la campagna di monitoraggio di goletta verde, sono state riscontrate acque fortemente inquinate provenienti da fiumi e fossi indice di una insufficienza, ormai cronica, mancata depurazione.

Per questi motivi nel 2015 Legambiente ha consegnato la bandiera nera, destinata a chi si è distinto per opere contro il mare e le coste, alla Sasi che, è finita nel mirino della magistratura per “violazioni ambientali persistenti e gestione dolosa” di dodici impianti di depurazione finiti sotto sequestro.

«Questo deficit depurativo causerà un danno economico stimato, dallo stesso Governo centrale, 8 milioni di euro e l’apertura di una procedura di infrazione», calcola Legambiente.

Luzio Nelli della segreteria regionale chiede la piena applicazione della legge sugli ecoreati per delitto di inquinamento.

«Con questa nuova legge», continua Nelli, «la storia italiana delle vertenze ambientali impunite è finalmente chiusa. Si apre una nuova epoca, dove la metafora del furto della mela al supermercato, che per la normativa era più grave dei reati ambientali, utilizzata migliaia di volte per ricordare il paradosso dell’inesistente tutela penale dell’ambiente, finalmente non vale più. Grazie infatti alla legge sugli ecoreati, obiettivo che Legambiente persegue dal lontano 1994, nel Codice penale italiano è entrata finalmente la parola ambiente: i principali reati ambientali, fino a ieri considerati contravvenzionali (e quindi di serie B), d’ora in poi saranno considerati veri e propri delitti».



LE NOVITA’ DELLA LEGGE

La legge sugli ecoreati ha fornito un valido strumento operativo alle forze dell'ordine e all'autorità giudiziaria per poter fermare gli eco criminali. In Abruzzo questa legge ha dato già risultati positivi contro il traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, truffa ai danni dello Stato e abuso d'ufficio. Una vasta operazione del Corpo Forestale dello Stato , a seguito di una inchiesta sul traffico di rifiuti in Basilicata iniziata due anni fa, ha portato al sequestro del depuratore di Chieti Scalo, gestito dal Consorzio di Bonifica Centro e all’arresto dei responsabili anche per il reato di inquinamento ambientale.

Le novità importanti di questa legge sono diverse. I cinque nuovi ecoreati del codice penale sono: inquinamento, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale radioattivo, impedimento del controllo e omessa bonifica. Le pene sono molto importanti: si va dalla reclusione da 2 a 6 anni per il delitto di inquinamento a quella da 5 a 15 anni per chi commette un disastro ambientale. I tempi di prescrizione raddoppiano, è prevista una lunga serie di aggravanti, tra cui quelle per lesione, morte, ecomafia e corruzione, e si possono eseguire le confische dei beni (anche per equivalente) in caso di condanna. La legge prevede anche sconti di pena per chi si adopera a bonificare in tempi certi (questo accelererà inevitabilmente il processo di risanamento in Italia) e un sistema di estinzione amministrativa dei reati minori se vengono rispettate in tempi certi le prescrizioni dettate dagli organi di controllo come l'Arpa. Sono previste anche sanzioni severe come la responsabilità giuridica delle imprese. Si tratta di nuovi delitti che non sostituiscono o abrogano le leggi precedenti (continuano a esistere i reati contravvenzionali), così come il nuovo disastro ambientale si aggiunge al vecchio disastro innominato (art. 434 del codice penale), utilizzato dai magistrati prima dell'approvazione della legge sugli ecoreati.