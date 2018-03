Sanità, a Chieti infermieri in turno con il reparto chiuso

ABRUZZO. La Cisl Fp denuncia per l’ennesima volta disfunzione nell’organizzazione aziendale di Reparti e Servizi nei presidi ospedalieri “superstiti” dell’Asl Chieti, Lanciano, Vasto.

Secondo il sindacato da quasi 6 mesi viene presentato dalla Direzione Generale come una necessità aziendale, il dover regolamentare le pronte disponibilità (ovvero l’immediata reperibilità del dipendente) nei servizi di emergenza e urgenza dopo un accordo aziendale precedente sottoscritto con le rappresentanze sindacali della dirigenza medica.

Delle diverse proposte arrivate, ha denunciato la Cisl Fp, nessuna rispettava appieno il dettato normativo e contrattuale sul tema e inoltre ben si prestavano a possibili («o voluti») giochi di parole per confondere la pronta disponibilità da attivare nei servizi di emergenza- urgenza con l’istituto della Reperibilità.





Lunghe sono state le discussioni con l’azienda ma ad oggi, secondo il sindacato restano in piedi situazioni poco chiare.

Nel servizio di Gastroenterologia-Endoscopia dell’ospedale di Lanciano, spiega il sindacato, si lavora per tutta la settimana su 2 turni per 6 giorni, quindi compreso il sabato pomeriggio, mentre lo stesso Servizio di Gastro/Endoscopia del Policlinico (quindi HUB aziendale) di Chieti, svolge regolare attività settimanale fino al sabato mattina ma stranamente restando chiuso il sabato pomeriggio e lasciando 2 infermieri in regolare turno di servizio fino alla sera ma…a reparto chiuso.

Quindi senza effettuare nessuna prestazione perché i medici specialisti sono “soltanto reperibili” su chiamata per eventuali urgenze.



Com’è possibile, domanda il segretario regionale Cisl Fp, Gabriele Martelli, che a distanza di anni non si siano ancora unificati protocolli, procedure e attività dei vari servizi esistenti nei presidi ospedalieri della stessa Azienda?

«Come mai i vari direttori e capi dipartimento si affannano nella ricerca degli “sprechi” e riuscire a conseguire risparmi di spesa, ma non si chiedono perché pagare indennità di reperibilità o pagare 2 infermieri in servizio per un Servizio chiuso? Come mai non si preveda la presenza del medico e la possibilità di programmare attività ambulatoriali così da ridurre, in proporzione e contestualmente, le liste d’attesa? Come mai non si nota lo spreco di energie di personale infermieristico (tanto prezioso e ricercato altrove), tenuto inoperante volutamente e…pagato?





QUI PESCARA

La Cisl Fp denuncia, invece, la carenza di personale nell'Azienda Sanitaria di Pescara, come gia' espresso anche da Cgil e Uil.

Secondo la Federazione del Pubblico Impiego di Pescara guidata dal segretario regionale Vincenzo Mennucci il carico di lavoro eccessivo che quotidianamente ricade sugli operatori sanitari, generano un disservizio nell'erogazione delle prestazioni sanitarie ai cittadini. Tale disfunzione, amplificata dal sovraffollamento dei reparti, si sta drammaticamente manifestando in alcune Unita' Operative: reparti di geriatria, neonatologia, terapia intensiva neonatale e chirurgia. La carenza di personale della Asl di Pescara e' iniziata con i piani di rientro dettati dal governo nazionale ed adottati dalle Regione Abruzzo fin dal 2008. La Cisl Fp suggerisce un percorso di concertazione tra i dirigenti aziendali, le rappresentanze sindacali e la politica che arrivi «a scelte coraggiose per rompere con i vecchi schemi attraverso il principio della trasparenza degli atti amministrativi e una sana e funzionale riorganizzazione per soddisfare l'interesse comune degli abruzzesi».

La Cisl Fp - spiega Mennucci - vuole la riorganizzazione dei servizi utili e la soppressione di quelli inutili, una ricognizione interna del personale per una sua piu' ottimale collocazione (verso i reparti ospedalieri), meno ricoveri e piu' prevenzione nei distretti e case della salute.

Il segretario regionale chiede alla politica e alla Asl, oltre alla convocazione di un tavolo di confronto, «di assumersi le proprie responsabilita' e di dimostrare quel coraggio necessario per rimettersi tutti in gioco nell'interesse dell'Aziende guardando e al bene del cittadino e alla qualita' del servizio sanitario che gli viene offerto».