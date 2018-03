Sanità, la conferma davanti al Ministero: utilizzati fondi vincolati per tappare il deficit

ABRUZZO. Tanto disinvolti da farsi male. E’ questo ormai il rischio più serio che corre non solo il settore sanità ma forse l’intera regione a guida centrosinistra.

L’ultimo esempio si è avuto qualche giorno fa a Roma, dove c'è stato il tavolo di monitoraggio perchè l'Abruzzo è sempre in piano di rientro e quindi va al controllo periodico.

Abbiamo atteso per oltre 24 ore un comunicato trionfale, come al solito, dell’assessore Silvio Paolucci, l'uomo che ha riorganizzato la sanità ed è stato uno dei principali artefici dell’uscita dell’Abruzzo dalle regioni canaglie. Abbiamo atteso ma nessuna comunicazione è giunta a dimostrazione che -secondo le nuove logiche politiche- un amministratore pubblico può, se vuole, comunicare solo quello che gli conviene e che gli fa fare bella figura.

Da quello che emerge, invece, da Roma sembrano figuracce pericolose che rischiano di far sprofondare nuovamente l’Abruzzo nella morsa del commissariamento.

In pratica secondo diverse fonti più o meno concordi, all’incontro con i rappresentanti di Ministero dell’Economia e quello della Sanità c’erano Paolucci, il dirigente del servizio economico e finanziario della Regione Giovanni Farinella, il direttore dipartimento Salute Angelo Muraglia e altri cinque funzionari.

L’argomento principale era il bilancio programmato del 2016 e di fronte ai nostri prodi c’era la dirigente del Mef, Angela Adduce, che, come si dice, era tutta orecchie per ascoltare quanto era stato fatto dall’ultima riunione “positiva” di luglio scorso, quando di fatto si è decisa l’uscita dell’Abruzzo dal monitoraggio.







LA PROMESSA DI LUGLIO

Però man mano che il discorso è diventato più tecnico e ficcante sembra che la truppa abruzzese abbia iniziato a divagare con risposte poco precise ed evasive, un pò come quegli studenti che il giorno prima dell’interrogazione hanno preferito il pallone ai libri.

In realtà erano tutti preparatissimi ed avevano studiato tantissimo per mesi. Il punto è che il Mef chiedeva la determina che stabiliva la copertura del disavanzo di 6,8 mln con fondi prelevati dalla “Gestione sanitaria accentrata” come riportato nel verbale di luglio.

Uno dei dirigenti avrebbe informato il ministero di un cambio di rotta poichè nell'attività istruttoria portata avanti dalla Regione e successiva al tavolo di luglio sarebbero saltati fuori 17 mln di euro dalla Asl di Pescara.

Il dirigente Farinella ha cercato di spiegare la manovra in più riprese nonostante qualcun altro volesse prendere la parola.

Ai nostri pareva di aver sfoderato l’arma segreta o, quanto meno, una buona notizia anche se sul verbale di luglio a questo punto risulta riportata una informazione inesatta.

Il confronto è divento sempre più teso e qualcuno si è irrigidito, qualcun altro è andato in affanno.

Per cercare di riportare tranquillità e spiegare l’operato della Regione, l’assessore Silvio Paolucci ha preso la parola come ai tempi in cui sosteneva brillanti esami alla Bocconi di Milano ed ha spiegato che i 17 mln di euro trovati a Pescara erano quelli destinati ai progetti obiettivo e, dunque, sempre di soldi della sanità si trattava. E poi un problema politico non meglio precisato avrebbe impedito di fare le cose promesse a luglio.

A questo punto, secondo tutte le versioni, la dirigente del Mef, Adduce, avrebbe alzato il tono di voce spazientita e avrebbe rinviato frettolosamente il tavolo ad altra data.

Una conclusione precipitosa che, forse, potrebbe far precipitare le cose o renderle ancora più lunghe e complicate perchè, secondo alcuni, ci sarebbe persino il rischio di ritornare dentro il commissariamento. E questa potrebbe persino essere una delle migliori ipotesi.



OBIETTIVO MANCATO

Perchè tra le peggiori ci potrebbe essere un netto muro alzato dal Mef circa l’operato non regolare e trasparente della Regione Abruzzo che prima fa mettere a verbale di voler ripianare disavanzi in un modo e poi fa altro.

La storia dei progetti obiettivo non contabilizzati è lunga, travagliata e poco onorevole e si trascina da anni deragliando continuamente .

Semplicemente si tratta di soldi che dovrebbero essere vincolati per le cure degli abruzzesi e che invece vengono utilizzati per altro, come in questo caso tappare spese in più accumulate tra il 2015 ed il 2016.

Ma qualcosa non torna. Non si tratta di una novità assoluta.

Lo scorso maggio infatti in un articolo illuminante ma passato per lo più inosservato scrivevamo:

«La verità prima o poi verrà a galla. Sui conti della sanità di cui tanto si parla senza carte e delle «belle figure» fatte al tavolo di monitoraggio manca poco per conoscere quello che è davvero accaduto nell’ultimo anno. Intanto trapelano (per forza) notizie che si stanno tenendo segrete da anni. La verità che emerge oggi è che i progetti obiettivo (fondi per 35 mln di euro vincolati e che dovevano essere rendicontati dal 2011) serviranno per coprire il deficit accumulato dal 2014 ad oggi. Purtroppo tutto merito della giunta D’Alfonso. Lo si evince da un decreto pubblicato il 23 aprile scorso dal non ancora ex commissario alla sanità (siamo a maggio 2016 e l’Abruzzo ha ancora un commissario….), Luciano D’Alfonso, che dà indicazioni contabili alla Asl di Pescara. In estrema sintesi e semplificando D’Alfonso "recupera" dalla Asl di Pescara 9,2mln di euro di progetti obiettivo inutilizzati fino al 2011 per finanziare le spese sostenute nel 2015. Cioè in pratica, come già anticipato da PrimaDaNoi.it, si tolgono i soldi a ricerca e servizi pubblici per destinarli a nuove spese sopraggiunte nel frattempo e non coperte, per esempio quelle inerenti l’aumento del budget delle cliniche private, Pierangeli e Villa Serena».

Se i soldi recuperati sono gli stessi i provvedimenti sono di aprile, dunque ben prima di luglio il che impegnerà “i nostri” ad un supplemento di fatica per spiegare perchè nel verbale del tavolo si precisava di fare altro.

La verità è che con la foga di credere di essere in grado di girare ogni frittata si perdono di vista i significati veri delle parole. Una di queste è “vincolato”...





LE ASSUNZIONI DEL 118...

Ma che si pensi più al referendum e alla campagna elettorale senza curarsi delle troppe bugie e dei silenzi lo si continua a vedere da piccole cose.

Ultimo esempio la grande notizia sfoderata dal Pd delle assunzioni di medici a bordo delle ambulanze del 118 nelle aree montane, quelle ormai sfornite di ospedali. La stessa notizia data a ridosso delle elezioni amministrative di maggio e notizia mai avveratasi per mancanza di fondi.

La cosa curiosa è che la Asl non ne sa nulla, nemmeno il responsabile del 118 ne sa nulla, nemmeno i medici che dovrebbero essere assunti ne sanno nulla. Il Pd provinciale di Chieti invece sì.

I nodi prima o poi vengono al pettine e pare che i soldi siano sempre di meno da investire nelle cure dei cittadini.