Nuovo ospedale Vasto, Febbo e Sospiri: «Menna chiarisca l'iter del nuovo ospedale»

VASTO. Nella recedente delibera di giunta sull’approvazione del progetto del nuovo ospedale di Vasto da parte dei Ministeri competenti, è stato eliminata l’alienazione del vecchio ospedale cambiando di fatto la destinazione.

Che vuol dire? Durante la precedente programmazione del centrodestra si era deciso che i vecchi nosocomi di Vasto, Lanciano e Avezzano, venissero venduti cambiandone la destinazione d’uso o ceduti alla ditta appaltatrice della nuova struttura per recuperare una parte importante del finanziamento.

In questo modo la somma recuperata andava a coprire parte del costo complessivo. Adesso, invece, con la modifica apportata le vecchie strutture rimango in carico alle stesse Asl e il loro destino appare inevitabilmente segnato: un domani diventeranno strutture fatiscenti.





I consiglieri regionali di Forza Italia, Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri chiedono al sindaco di Vasto Francesco Menna di farsi spiegare («dal suo ex datore di lavoro», ovvero Silvio Paolucci presso il quale il primo cittadino lavorava come componente della segreteria) cosa sia accaduto.

«Nel prossimo futuro la ASL come intende impiegare le vecchie strutture come quella di Vasto situata in pieno centro?», domandano Febbo e Sospiri. «Molto probabilmente diventerà un mega scheletro che continuerà ad essere una spesa per la Asl e quindi per i cittadini».

Inoltre i consiglieri di Forza Italia chiedono di capire fino in fondo quale accordo, e con chi, la Regione Abruzzo ha raggiunto visto che ha palesemente dichiarato che è interessata allo strumento del partenariato pubblico-privato che prende le mosse dal project-financing. «Praticamente arriveremo anche in questo caso, dopo quello di Chieti, alla esternalizzazione dei servizi sanitari», denunciano Febbo e Sospiri.

Il centrodestra rivendicano la realizzazione dei nuovi ospedali, tra cui quello di Vasto in località colle Pizzuto, è un risultato portato avanti e resosi possibile grazie al lavoro della precedente amministrazione regionale: «non credo che vi sia bisogno di ricordare quale stratosferico debito ha causato la giunta Del Turco facendoci commissaria dal Governo centrale. Quindi se oggi l’Abruzzo potrà contare su nuovi ospedali localizzati a Vasto, Lanciano, Avezzano, Giulianova e Sulmona beneficiando di 371 milioni di euro di fondi pubblici, lo si deve solo ed esclusivamente a chi ha governato l’Abruzzo dal 2009 al 2014 ovvero al centrodestra. Pertanto – concludono Febbo e Sospiri – invitiamo il sindaco Menna ad essere chiaro sulle procedure e i finanziamenti relativi al nuovo nosocomio poiché da parte nostra continueremo a vigilare e portare a compimento il lavoro intrapreso dal governo Chiodi».