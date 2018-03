Verde pubblico Pescara. Pronto un piano per potare 800 alberi

PESCARA. Il Comune di Pescara vara il nuovo programma di manutenzione delle alberature cittadine: prevista la potatura di circa 800 alberi.

Lo hanno presentato l'assessore al Verde Laura Di Pietro e il presidente del Consiglio comunale Antonio Blasioli.

Il piano, ha spiegato quest'ultimo, incontra anche il favore degli ambientalisti, che nei mesi scorsi avevano contestato l'abbattimento di numerosi alberi in citta'.

«Metteremo in sicurezza abitazioni e attività commerciali e sarà garantita l'illuminazione delle strade» dice Di Pietro.

La base d'asta, per l'affidare il servizio ad una ditta esterna, è di 122.000 euro.

Le potature su piazza Italia, piazza Duca d'Aosta, via Vittoria Colonna, via Parini, via Carducci, via Regina Elena, via Latina, via Avezzano, via Buozzi, via Luisa d'Annunzio e via Rigopiano.

Dal 28 novembre, inoltre il Comune interverrà su via di Sotto, via De Amicis e via Aldo Moro.

«L'unica indicazione politica che abbiamo dato è stata di intervenire sui lunghi viali cittadini», ha concluso Blasioli.