Morì in ospedale dopo aver contratto salmonella: indagati quattro medici ad Avezzano

AVEZZANO. Sono quattro i medici indagati per il decesso di Remo Di Carlo, un ex dipendente comunale di Avezzano, morto ad ottobre scorso a causa di un'infezione intestinale causatagli da salmonella.

L'accusa è omicidio colposo in concorso. Il sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Avezzano, Guido Cocco, conferirà venerdì prossimo l'incarico ad un anatomopatologo per una perizia medica per accertare le reali cause del decesso sulla salma del sessantanovenne. Stamane i carabinieri della stazione di Avezzano, guidati dal luogotenente Bruno Tarantini, si sono recati in ospedale per notificare gli avvisi di garanzia ai quattro indagati. In seguito al decesso i parenti avevano presentato una querela nella quale ripercorrevano gli ultimi dieci giorni di agonia di Remo Di Carlo.

L’ipotesi è che l’uomo possa essere morto in seguito all’infezione contratta in ospedale.

Del resto sono frequentissimi i casi di infezioni contratte proprio durante i ricoveri per svariati motivi anche a fronte di protocolli rigidi seguiti. Le condizioni però favoriscono spesso il contagio. Anche a Chieti nelle scorse settimane si è diffusa attraverso le tubature dell’acqua una insidiosa epidemia di salmonella nel nosocomio locale.