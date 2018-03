Deposito Gpl Ortona, cittadini disinformati ed esclusi in attesa del referendum

ORTONA. In Abruzzo sul deposito GPL di Ortona non c’è ancora chiarezza da parte delle istituzioni che per ora sembrano temporeggiare sulle denunce degli ambientalisti.

Ieri a Manfredonia in Puglia un referendum cittadino ufficiale con raggiungimento del quorum (52,5% degli aventi diritto, pari a ben 25.729 votanti) vi è stato un secco No (95%) contro il progetto della Energas per un impianto GPL da 60.000 mc.

Il confronto con l'Abruzzo diventa impietoso.

«Lì si lasciano esprimere direttamente i cittadini», commenta Augusto De Sanctis del Forum H2o e della Stazione Ornitologica abruzzese, « qui le migliaia di osservazioni contrarie, comprese quelle della SOA (che comunque in maniera lungimirante non si era fidata ed aveva mandato tutto al Ministero per proprio conto...) vengono tenute nel cassetto per mesi all'amministrazione comunale e sono inviate al Ministero solo dopo un intervento della minoranza in consiglio comunale. Un fatto di una gravità inaudita che mina alla base il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini. D'altro lato l'amministrazione comunale ortonese all'inizio aveva aperto le porte all'impianto della Seastock di Walter Tosto tranne poi tornare (a parole) sui propri passi dopo una vera e propria campagna popolare di informazione e di contrasto al progetto».

A questo si aggiunge -continua De Sanctis- il comportamento della Regione che «ha letteralmente violato la normativa comunitaria e nazionale sulla Valutazione di Impatto Ambientale, decidendo di fermarsi alla fase della mera assoggettabilità quando invece il Decreto impone in maniera incontrovertibile per questi progetti addirittura la V.I.A. diretta di livello nazionale».







La Stazione ornitologica abruzzese chiede al Comune di Ortona e alla Regione:

1) cosa sta facendo per impedire l'arrivo nel Porto di Ortona di un impianto classificato ufficialmente "a rischio di incidente rilevante"?

2) Ha contestato con atti la mancata sottoposizione a V.I.A.? Sta informando i cittadini di quanto avviene nelle stanze ministeriali?

3)La Regione Abruzzo torna sui suoi passi ammettendo il gravissimo errore in cui è incorso il Comitato V.I.A.?



Nel caso in cui passasse la riforma costituzionale la competenza sull'energia diventerebbe di esclusiva competenza dello Stato. Quindi di fatto non servirà più raggiungere l'intesa con le Regioni coinvolte nel procedimento e, di conseguenza, verrà meno la possibilità per i cittadini di incidere sui procedimenti.

«Crediamo che non sia un caso che sui serbatoi di Chieti della Walter Tosto sia comparso uno striscione favorevole alla riforma», ricorda De Sanctis, «non vorremmo che chi all'inizio ha visto con benevolenza questo progetto e ora non può dirsi favorevole solo perchè scatenerebbe la furia dei cittadini contrari stia aspettando l'esito referendario sperando che tutto sia spostato a Roma in modo di vedersi togliere le castagne dal fuoco. Si spiegherebbe così la melina in atto».

Secondo gli ambientalisti è indispensabile dare la voce ai cittadini preoccupati del futuro di Ortona e della Regione in ogni sede, magari spiegando nei dettagli cosa accadrà all'ambiente e alla capacità dei cittadini di dire la propria sui megaprogetti governativi qualora dovesse passare la riforma.