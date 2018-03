Comune Pescara, «assistenza domiciliare torna a 11 ore settimanali»

PESCARA. «l'Amministrazione Comunale, già dalla prossima settimana, ha ripristinato il monte ore precedente, cioè circa 11 ore settimanali pro-capite, per il servizio di assistenza specialistica per gli studenti disabili che frequentano gli istituti scolastici di secondo grado».

Lo ha assicurato il neo assessore Antonella Allegrino rispondendo ad alcune dichiarazioni del consigliere Fabrizio Rapposelli.

Allegrino ha spiegato che la funzione amministrativa in questa materia è stata trasferita dalla Provincia al Comune di Pescara solo nel luglio 2016: ciò ha comportato, per un tempo determinato, una riduzione delle ore.

Il servizio è stato attivato garantendo una copertura media pari a 8,9 ore medie pro-capite, sulla base delle risorse messe a disposizione dalla Regione.





In considerazione delle esigenze evidenziate dai rappresentanti degli Istituti, dai genitori e dagli operatori, l’Amministrazione Comunale ha deciso di destinare al servizio anche la somma risultate dal 'ribasso d’asta' della procedura di gara, che ha consentito di garantire un’assistenza scolastica pari al 9,80 ore medie settimanali per studente.

«Avevo già preannunciato che avremmo aumentato di un’ulteriore ora settimanale l’assistenza», ha aggiunto Allegrino, «tornando al livello precedente di circa 11 ore settimanali, aumento che rappresenterà un vantaggio anche per gli operatori. Ma evidentemente Rapposelli preferisce fare sterili polemiche anziché informarsi. Invece di pensare ad affrontare il problema solo per i prossimi 30 giorni del 2016, si adoperi anche lui, come stanno facendo i consiglieri di maggioranza, affinché vengano stanziati fondi nel nuovo bilancio».