D’Alfonso nomina Ruffini commissario del consorzio decapitato dalla procura

ABRUZZO. Con proprio decreto odierno il Presidente della Giunta regionale, Luciano D’Alfonso, ha disposto lo scioglimento degli organi di amministrazione del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro con sede in Chieti Scalo, e la contestuale nomina a Commissario regionale di Claudio Ruffini, componente della segreteria di presidenza. La durata dell’incarico – non rinnovabile – può estendersi fino a un massimo di 90 giorni.

Il decreto assegna al Commissario regionale il compito di provvedere alla piena collaborazione all’Amministratore giudiziario nello svolgimento dell’incarico allo stesso conferito dall’Autorità giudiziaria, alla gestione ordinaria e straordinaria dell’ente, nonché all’indizione delle elezioni entro e non oltre tre mesi dalla nomina.





Ruffini rinuncerà all’indennità.

Si tratta del consorzio di bonifica falcidiato dalla procura di Pescara che con una recente inchiesta ha scoperchiato una gestione del settore della depurazione molto critica e spregiudicata. La Forestale ha raccolto prove secondo le quali sarebbe agevole nel processo dimostrare un inquinamento volontario da parte dei gestori del depuratore consortile.

Il presidente arrestato, Roberto Roberti, in carica da molti anni venne riconfermato nel 2010 e poi ancora nel 2015. Nessuno si era mai accorto di quello che accadeva nel consorzio, non solo la scarsa manutenzione e lo scarico di veleni nel fiume ma anche la totale assenza di gare per assegnare lavori.