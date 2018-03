Piano regolatore portuale, M5s: «procedura illegittima con spacchettamento opere»

PESCARA. Procedure non regolari ed escamotage per ottenere l’approvazione di un progetto «devastante per la città di Pescara che porterà anche smog in più»

Il M5s torna alla carica sul Piano regolatore portuale di Pescara che è stato recentemente avallato dal Consiglio regionale e che sta procedendo passo dopo passo verso il via libera definitivo.

Si tratta di un insieme di opere mastodontiche e costosissime che andranno a sanare gli errori progettuali dell’attuale assetto portuale che ha affossato l’economia che gira intorno allo scalo.

«Il progetto del porto di Pescara segnerà l’assetto della città per il prossimo secolo», dicono il consigliere regionale Domenico Pettinari e il consigliere comunale Erika Alessandrini , «e chi amministra sta guardando l’opera con gli occhi di chi non ha una visione del futuro, commettendo gli stessi errori del passato. Anziché vedere l’insieme delle opere e degli impatti per prevenirli, risolverli o mitigarli, si porta all’approvazione il progetto un pezzettino alla volta. Questo modo di operare è inammissibile proceduralmente: l’opera infatti è soggetta, per legge, a valutazione dell’impatto ambientale (VIA) nazionale, che a nostro avviso dovrebbe valutare l’opera nella sua interezza e non a pezzettini autorizzandone di volta in volta una singola parte».

«La procedura non è corretta anche perché andrebbe compiuta rispettando la legge, per tutte le opere prese nel loro complesso, valutandone la somma degli impatti con le altre esistenti e comprendendo la situazione del fiume. Riteniamo», continuano i 5 stelle.

Nello specifico andrebbero valutati il progetto nel sistema unitario fiume-porto-mare (basti pensare a quante risorse spendiamo per i dragaggi e non si agisce sulle cause a monte che producono la fanghizzazione delle acque del fiume che poi sedimentano e intasano il porto); l’area vasta entro la quale si risentiranno gli effetti del complesso delle opere previste (a nostro giudizio va previsto cosa accadrà almeno dalla foce del fiume Piomba fino a quella dell’Alento a Francavilla) ; la somma di tutti gli impatti sull’ambiente, con particolare attenzione al trasporto solido della sabbia (vale a dire alle erosioni che si scateneranno su tratti di arenile interessati) e agli ulteriori interrimenti, tutti prevedibili. Se ci fosse volontà e maggior senso di responsabilità nella gestione del denaro pubblico e nelle trasformazioni di questa entità”.

«Come se non bastasse», continuano i 5 stelle, «la legge prevede che da fine ottobre sia istituita l’Autorità di Sistema portuale, che dovrebbe giudicare l’opera, anche in questo caso con una visione d’insieme nel quadro dei Porti e non semplicemente il progetto in sé come fatto finora dall’Autorità marittima».