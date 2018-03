Chiusa radiologia a Tocco da Casauria: «disagi e presunto danno erariale»

TOCCO DA CASAURIA. Dal 1° novembre stop al servizio di Radiologia annesso al polo sanitario di Tocco da Casauria che comprende una Rsa con 40 posti letto, una sezione del centro di salute mentale, una sezione del Sert oltre ad un poliambulatorio.

I servizi vengono quotidianamente erogati ai cittadini residenti nei Comuni di Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria, Torre de Passeri, Bolognano, Salle, Pietranico e Tocco da Casauria. Tutti comuni delle aree interne già gravemente depresse e soggette a spopolamento per mancanza dei servizi.

Sul caso il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Domenico Pettinari, ha presentato una interpellanza urgente sottolineando che la scelta adottata potrebbe causare situazioni circoscrivibili nell'omissione di soccorso.

Sempre in quel polo sanitario c’è il centro organizzativo regionale, (unico Centro abruzzese di riferimento) per la Medicina del Lavoro che detiene il Registro Regionale per mesoteliomi e malattie correlate.

Il mesotelioma è un tumore della pleura e deriva dall'inalazione dell'amianto, pertanto, chiudendo la diagnostica radiologica, indispensabile anche per lo studio e la cura del mesotelioma, si potrebbe compromettere negativamente anche le attività del Centro di riferimento regionale.

Pettinari fa notare che la Asl di Pescara ha già sostenuto grandi spese (circa 5 milioni di Euro) per mettere in opera il sistema in rete RIS-PACS CR di digitalizzazione radiologica per tutti i presidi anche presso il Polo di Tocco da Casauria e che proprio per quella Radiologia di Tocco da Casauria aveva speso 18.040 euro per la fornitura di un sistema di masterizzazione automatica per CD paziente.

A settembre scorso, inoltre, sempre la Asl aveva stanziato altri 40.000 euro per il montaggio dell'apparecchio radiologico “Moviplan IC Teleradiografo”.

Oggi però, il servizio di Radiologia è stato chiuso e le apparecchiature per la diagnostica sono lasciate in abbandono nel reparto.

Secondo Pettinari tali esborsi di danaro per apparecchiature non più utilizzabili potrebbero configurare anche un danno per le casse pubbliche, oltre al disagio enorme che è costretto a subire l'utenza, soprattutto quella anziana ricoverata nella RSA.

Il rappresentante dei 5 Stelle chiede alla giunta quali iniziative abbia assunto o intenderà assumere sul caso e se ci siano state violazioni amministrativo/contabili da parte della dirigenza aziendale e, nel caso affermativo, quali provvedimenti disciplinari intenderà adottare.