Terremoto. A Penne il Comune dispone chiusura anche della scuola 'Vanni'

PENNE. Chiusura temporanea del plesso scolastico "G. Vanni" di via Caselli, a Penne, per consentire lavori di consolidamento di alcune murature disposti dalla Protezione Civile regionale.

La decisione, dopo un sopralluogo avvenuto il 10 novembre scorso.

La sospensione delle attività didattiche è prevista tra il 14 e il 18 novembre prossimi. Le classi della scuola primaria saranno trasferite nella succursale del liceo "Mario dei Fiori", in via Caselli; le classi della scuola dell'infanzia nella struttura di Via Guido Rossa.

A settembre proprio nella scuola Vanni venne dislocata parzialmente la scuola Giardini di via Caselli, che ospitava le classi elementari e medie. In quest’ultima struttura, alcune perizie tecniche, già effettuate nel 2010 e 2011, emersero criticità strutturali, tra cui «scadenti prestazioni di calcestruzzo al di sotto dei limiti di normativa».

Non c’è pace per le scuole di Penne.