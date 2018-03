Teramo, domenica superiori aperte per le verifiche dei genitori    

TERAMO. Mentre i genitori dei Comitati mettono a punto la manifestazione di lunedì mattina, sotto al Municipio e in piazza Dante, per chiedere garanzie sulla sicurezza delle scuole cittadine in concomitanza con la riapertura delle scuole chiuse a Teramo dallo scorso 27 ottobre, domenica mattina gli Istituti superiori del capoluogo riapriranno per accogliere genitori e studenti.

La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri: dalle 10 alle 12, si potrà entrare negli Istituti di istruzione superiore di secondo grado - fatta eccezione per l'Istituto agrario 'Di Poppa-Rozzi' dove saranno ancora in corso i lavori - solo per dare modo a tutti di accertarsi dello stato delle strutture, dialogare con i tecnici e avere un confronto con gli amministratori.

«Devo ringraziare i dirigenti scolastici per la loro disponibilità e anche la mia struttura tecnica che dalla fine di agosto non ha un momento di tregua - ha detto il presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, che ha competenza su queste strutture - non vogliamo convincere nessuno, vogliamo mostrare, raccontare, spiegare e anche ascoltare. dal sisma del 2009 abbiamo imparato a familiarizzare con il termine resilienza».

Ma la preoccupazione non scema anche perché nella puntata di giovedì scorso di Petrolio, in onda su Rai 1, è stata trasmessa un’intervista al presidente della provincia di Teramo Renzo Di Sabatino. Dalle immagini mandate in onda si nota come la condizione strutturale delle scuole superiori del Teramano «sia estremamente disastrosa», denuncia Giammarco Manfreda, Coordinatore nazionale della Rete degli Studenti Medi.

«Dall’intervista effettuata apprendiamo con estrema preoccupazione come la condizione degli edifici scolastici della provincia di Teramo non sia assolutamente migliorata dal sisma che colpì l’Aquila nel 2009», aggiunge Manfreda. «Gli interventi che sono stati portati avanti, a detta dello stesso presidente della Provincia, sono stati volti esclusivamente alla ristrutturazione momentanea degli edifici, ma nessun intervento è stato pensato per mettere in sicurezza le strutture scolastiche al fine di prevenire i possibili danni causati da eventi naturali come i terremoti, in una zona fortemente a rischio come quella Abruzzese. Come denunciato dallo stesso presidente, l’assenza di fondi statali destinati unicamente all’adeguamento sismico delle strutture e non alla semplice ristrutturazione, continua a mettere a rischio l’incolumità degli studenti teramani ed abruzzesi, andando ad incidere direttamente sul loro diritto allo studio».

All’interno della legge di Bilancio 2017, un intero articolo è dedicato allo stanziamento di fondi per la ricostruzione degli edifici, sia pubblici che privati, nelle zone colpite dal tragico terremoto del 24 agosto scorso. «All’interno dell’articolo però non viene individuato alcun criterio di distribuzione di questi fondi (pari a 200 milioni di euro per l’anno 2017, 300 milioni di euro per l’anno 2018, 350 milioni di euro per l’anno 2019 e 150 milioni di euro per l’anno 2020) e di conseguenza non abbiamo nessuna certezza, se non le parole d’impegno del governo, che una gran parte di questi fondi, comunque insufficienti, venga riservata agli interventi di edilizia scolastica», fa notare Manfreda.





Intanto ieri il Miur ha annunciato l’apertura dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, un passo avanti sicuramente positivo ma che deve essere accompagnato da investimenti strutturali e di prospettiva in materia di edilizia scolastica.