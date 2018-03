Consorzio Bonifica Sud, presidente e consiglieri si aumentano lo stipendio del 122%

ABRUZZO. La strada del risanamento indicata dalla giunta D’Alfonso per recuperare il Consorzio di Bonifica Sud è ancora tutta in salita e piena di curve.

Ne è convinto il presidente della Commissione vigilanza e consigliere regionale Mauro Febbo che spiega come nonostante ben tre commissari (Annibali, Leombroni, Mastrangelo) sia imminente l’arrivo del quarto e lo stesso troverà un Ente «in totale dissesto dove il debito è aumentato e che continua a fare incetta di assunzioni e consulenze».

Febbo sottolinea come il collegio dei revisori nella propria relazione abbia sottolineato le cause che hanno determinato l’aumento del disavanzo di 8.899.284 euro quali l’eccessivo costo del personale rispetto alle entrate proprie dell’Ente, l’assenza di entrate derivanti da spese generali per lavori, l’assenza di risorse provenienti dalla Regione e da altri Enti e l’eccesso di contenzioso che, tra l’altro, troppo spesso vede soccombente il Consorzio.

Gli stessi membri del Collegio, riporta Febbo, dichiarano, numeri alla mano, che l’esperienza commissariale ha aumentano i debiti di 1.065.439,24 euro che rappresenta precisamente il disavanzo di amministrazione.

«Ancora più scandalose – continua Febbo – sono le altre assunzioni fatte e le consulenze elargite nonostante la grave situazione finanziaria del Consorzio vastese e con il silenzio assenso delle organizzazioni sindacali. Sembrerebbe che il Consorzio, pur avendo a disposizione presso il proprio organico, ben 6 Geometri e 2 ingegneri-pensionati (con assegni pagati dallo stesso ente), ha assunto nello scorso mese di luglio altri tre impiegati tra cui un Geometra e un Ingegnere».

I COMPENSI

Infatti leggendo le Delibere, appena pubblicate, e precisamente la 156 del 27.06.2016, si scopre che sono stati ridimensionati i compensi nel seguente modo: Presidente 1.200 mensili da 540 euro con aumento di 660 euro mensili, pari al 122%; componenti 800 mensili, da 360 euro con aumento di 440 euro mensili, pari al 122%.

Mentre con delibera 184 del 25.07.2016 il Commissario Mastrangelo ha proceduto alla liquidazione delle proprie missioni e trasferte compiute nei mesi di aprile e maggio per l’importo complessivo di 1,772,98 euro.

«Se non sbaglio», sottolinea Febbo, «il Commissario ha già un compenso mensile di 2.100 euro. Inoltre con delibera numero 189 del 26.07.2016 si è proceduto ad affidare l’incarico di Ingegnere Sostituto Responsabile dell’esercizio e della sicurezza dell’impianto della Diga di ponte Chiauci sul fiume Trigno a Tommaso Valerio, Direttore del Consorzio di Bonifica Centro di Chieti, finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta “Panta rei”. Dopo Guglielmo Boschetti adesso arriva un incarico poco opportuno ad un professionista di recente coinvolto in un'inchiesta giudiziaria».

Per il periodo 01.07.2016-31.12.2016 gli è stato riconosciuto un compenso di 5.000 euro comprensivo anche del corrispettivo per precedente incarico di cui alla delibera n. 99/2016 e precisamente nel periodo dal 23.04.2016 al 30.06.2016.

Nella Delibera 99 si parlava di incarico gratuito come il Commissario Mastrangelo aveva dichiarato alla stampa.

«Pertanto – conclude il consigliere regionale Mauro Febbo – continuo ad essere seriamente preoccupato per le sorti dell’Ente che ha già aumentato del 57% il canone idrico a carico dei consorziati e adesso mi aspetto che per il 2017 si proceda alla costituzione della Deputazione Amministrativa e Consiglio dei Delegati in modo da dare all’Ente organi che abbiano pieno potere decisionale. Spero infine che questa mia richiesta sia volontà anche delle stesse organizzazioni sindacali».