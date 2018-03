L’Aquila, rischio crollo al Da Vinci, chiusi laboratori e uffici segreteria

L’AQUILA. Chiusura dei locali che ospitano i laboratori e gli uffici della segreteria all'Istituto d'istruzione superiore "Da Vinci-Colecchi" di via Monte San Rocco a L'Aquila.

La decisione è stata presa dalla dirigente scolastica Serenella Ottaviano dopo il sopralluogo dei tecnici della Protezione civile regionale, visto il pericolo rappresentato dal corpo centrale del plesso scolastico, inagibile dal 2009 e le cui condizioni si sono aggravate dopo il terremoto del 30 ottobre scorso .

La storia è lunga e difficile ed è cominciata nel 2009 a seguito del terremoto che ha devastato L'Aquila.

Una parte delle aule è stata dichiarata inagibile già 7 anni fa e quella parte dell’edificio dovrebbe essere abbattuta. Nei giorni scorsi dopo gli ultimi eventi sismici c'è stata una ulteriore verifica strutturale della palazzina off limits.

Secondo i tecnici c’è la necessità di intervenire su tutto il corpo di fabbrica su cui grava la palazzina inagibile.

In attesa di una ordinanza del sindaco Massimo Cialente, che potrebbe arrivare nella giornata di domani, la dirigente ha chiuso fino «a risoluzione definitiva del pericolo» la parte agibile su quale insiste il rischio dell'ipotetico crollo.

«Questo sta a significare», chiarisce Ottaviano, «che la segreteria e l'ufficio di presidenza saranno temporaneamente dislocati presso il musp. L’intervento che comporta notevoli disagi si è reso indispensabile per garantire, dopo 7 anni e mezzo, l'incolumità di quanti studiano e lavorano con passione e risultati eccellenti. Si auspica», continua la dirigente, «che gli enti competenti intervengano in maniera tempestiva efficace e risolutoria affinché il diritto alla formazione e all'istruzione delle studentesse e degli studenti dell’Ipsiasar sia efficacemente in tempi brevissimi riportato alla normalità».