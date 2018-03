Oggi da Renzi 350 studenti: ordine partito dal direttore ufficio scolastico

ABRUZZO. Un ordine partito dal direttore generale dell’ufficio scolastico regionale, Ernesto Pellecchia, inviato a tutte le direzioni provinciali per la diffusione e l’organizzazione.

L’invito e ordine di servizio però non doveva essere pubblicato sul sito dell’Istituto Acerbo perchè era semplicemente una «nota interna» che doveva servire per espletare gli adempimenti di sicurezza obbligatori.

Invece l’invito è divenuto pubblico, scatenando una serie di polemiche perché, per come è scritto, si fa chiaramente riferimento alla manifestazione politica, in piena campagna elettorale referendaria, relativa alla visita del premier Matteo Renzi a Pescara.

Questo ha generato fino ad ora due interrogazioni parlamentari che mirano a chiarire le dinamiche che hanno generato la decisione di ‘spingere’ i ragazzi a partecipare ad un evento di propaganda da parte di un organo istituzionale che invece dovrebbe astenersi dall’orientare politicamente i giovani.

E’ più o meno questa la storia che oggi fa da prologo alla mezza giornata pescarese del presidente del Consiglio con appuntamento al Circus per questa sera.

Il cinema sarà gremitissimo perché, alla fine, hanno aderito almeno 350 ragazzi degli istituti superiori di Pescara e Chieti che siederanno in platea ad ascoltare l’intervista condotta dal giornalista Luca Sofri, direttore del Festival della Letteratura e marito di Daria Bignardi voluta proprio dal governo Renzi alla direzione di Rai 3.



L’ORDINE DALL’ALTO

Stefania Catalano, responsabile organizzativa per l’ufficio scolastico provinciale di Pescara spiega l’accaduto, non senza un imbarazzo, per essersi trovata in mezzo ad una storia che l’ha travolta senza volerlo, così come peraltro gli altri dirigenti scolastici che si sono dovuti adeguare all’ordine calato dall’alto.

«Guardi», spiega Catalano a PrimaDaNoi.it, «quello era un avviso interno che abbiamo fatto ai dirigenti scolastici e doveva essere seguito da una circolare. Abbiamo ricevuto ordine dal direttore regionale Ernesto Pellecchia ed abbiamo semplicemente provveduto a divulgare l’informazione ai dirigenti. Con il Festival delle letterature di Pescara c’è sempre stata la collaborazione anche per gli altri anni ed i ragazzi hanno sempre partecipato ai laboratori. Infatti gli attestati verranno rilasciati a tutti quegli studenti che parteciperanno a tutte le attività della manifestazione culturale…»

Ma questo non c’è scritto nell’avviso...

«In effetti è un avviso un pò particolare… perchè c’erano anche degli allegati… ovviamente noi abbiamo avuto dal direttore regionale l’indicazione di far presente questa iniziativa perchè era l’inaugurazione e c’era il premier Renzi».

Per quanto riguarda gli attestati, Catalano spiega che «nel momento in cui gli studenti partecipano alle attività formative sarà l’associazione organizzatrice che verificherà la partecipazione dei ragazzi e rilascerà l’attestato relativo. Per questo c’è un accordo a monte. Ma noi come ufficio provinciale abbiamo dovuto solo coordinare organizzativamente la cosa perchè per ragioni di sicurezza dobbiamo avere i nomi di tutti gli studenti che parteciperanno. Tutto qui. Quell’avviso serviva a questo».

Comunque sia la cosa ha generato anche irritazione in molti genitori per una ingerenza politica non richiesta e forse non dovuta ed ora sarà il direttore generale Pellecchia a dover fornire tutte le informazioni al ministero dell’Istruzione che tra qualche giorno gliene chiederà conto.



LE DUE INTERROGAZIONI

Infatti al momento sono almeno due le interrogazioni parlamentari già protocollate, una del M5s, primo firmatario Gianluca Vacca, e un’altra di Gianni Melilla (Sel).

Tra le altre cose Vacca chiede al ministro «se effettivamente tale missiva sia stata inviata dall'ufficio scolastico territoriale dell'Abruzzo ai dirigenti delle scuole delle province di Chieti e Pescara ed in particolare a quelle di Pescara. Secondo quale criterio gli uffici scolastici decidono di invitare le scuole ad una manifestazione rispetto ad un'altra; a chi è pervenuto l'ordine di servizio da inviare ai dirigenti scolastici; quale valore formale abbia l'attestato di presenza che verrà rilasciato e quale soggetto giuridico rilascerà tale attestato; se tale invito sia stato inoltrato, in occasioni simili che prevedono la partecipazione di esponenti governativi in periodo di propaganda elettorale per il referendum costituzionale, anche in altre province d'Italia; se il Ministro interrogato abbia intenzione di assumere un atteggiamento di equilibrio e prudenza non sponsorizzando direttamente o indirettamente la propaganda elettorale di una sola delle parti ed in particolare delle ragioni del Sì».