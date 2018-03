Vasto, aumenta la Tari. M5s: «si poteva evitare»

VASTO. La spazzatura costa di più, le tariffe per il Comune aumentano e di conseguenza anche i cittadini saranno costretti a pagare di più nel 2017.

I recenti aumenti delle tariffe di conferimento dei rifiuti praticate dal Civeta a partire dal 1° gennaio prossimo comporteranno un aumento delle tasse per i cittadini di Vasto.

Secondo il M5s la cosa poteva essere evitata se l’amministrazione Menna avesse accettato quanto proposto dai grillini.

Invece le proposte sono state tutte bocciate.

«Il M5S aveva proposto di utilizzare gli utili derivanti al Comune dalla Pulchra ( circa 300.000 euro ) ed i proventi derivanti dalla lotta all’evasione Tari ( circa 250.000 euro)», si legge in una nota del M5s, «per ridurre le aliquote a carico dei cittadini e delle imprese. Queste proposte sono state respinte con argomenti pretestuosi ed il M5S si impegna quindi a ripresentarle quando sarà discussa in Consiglio Comunale la Tari per il 2017 ».

Il problema parte perchè il Civeta (per il 44% partecipata dal Comune) ha aumentato del 25% le tariffe, il tutto deciso da un commissario nominato dopo le gestioni deficitarie del passato.





«Cosa ha fatto l’Amministrazione di Lapenna», aggiunge il Movimento 5 Stelle, «per evitare il dissesto economico di una società partecipata al 44%? Cosa ha fatto l’Amministrazione Menna per riportare il Civeta all’ equilibrio economico?»

I grillini contestano il fatto che il Civeta sia stato stritolato dall’azione combinata di una «gestione dissennata» e di tariffe eccessivamente basse a favore dei Comuni consorziati. «In quest’ azione di drenaggio delle risorse di un’ azienda pubblica a vantaggio della politica si è particolarmente distinta l’Amministrazione di Vasto. Si potrebbe dire che le basse tariffe imposte in passato al Civeta siano in definitiva andate a favore dei cittadini, ma non è così in quanto, come più volte evidenziato dal M5S, le tariffe TARI a Vasto sono comunque troppo alte in confronto con altri Comuni abruzzesi».

In realtà, -spiegano sempre i grillini- mentre si pretendevano basse tariffe di conferimento dal Civeta, si elargivano aumenti alla Pulchra per effettuare la raccolta, e ciò ha comportato comunque rilevanti aumenti della Tari.

L’Amministrazione di centrosinistra avrebbe quindi favorito dal punto di vista tariffario la Pulchra ( 49% di capitale privato ) e penalizzato il Civeta ( 100% di capitale pubblico ), fino a portarlo al dissesto economico ed al commissariamento. «Una storia di figlia ( la Pulchra ) e figliastra ( il Civeta ) cui va messa la parola fine, adottando politiche di riequilibrio tariffario e di sana ed imparziale gestione delle due aziende. Il Sindaco Menna ci dica come intende procedere», chiudono i 5 Stelle.