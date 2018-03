Post terremoto. E’ deciso: a Teramo lunedì 14 novembre riaprono tutte le scuole

TERAMO. Le scuole di Teramo, dai nidi alle superiori, riapriranno lunedì 14 novembre, con due sole accezioni, la media "Savini" e l'elementare "San Giuseppe" dove bisognerà attendere il 21 per permettere di effettuare i lavori post-sisma. Ad annunciarlo, ciascuno per le proprie competenze, Comune e Provincia.

Il sindaco di Campli, invece, ha firmato l'ordinanza con cui dispone la riapertura delle scuole a partire da domani mattina, giovedì, 10 novembre. Saranno riaperte tutte le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Campli, eccezion fatta per la scuola dell’infanzia di Marrocchi e per la scuola primaria di Campli.

«Devo ringraziare tutti coloro che in questi giorni, dopo le scosse sismiche, si sono adoperati. Ognuno per le proprie competenze, al fine di garantire la più rapida ripresa delle attività didattiche – ha detto il sindaco di Campli Pietro Quaresimale – Sicuramente non si è trattato di un lavoro semplice, ma ci siamo impegnati tutti per garantire al massimo la sicurezza degli alunni e degli operatori scolastici nella consapevolezza che è importante la ripresa delle attività didattiche. Ogni altra indicazione sulla logistica sarà dato dal personale preposto».

LE VERIFICHE

Questa mattina il presidente della Provincia, Renzo Di Sabatino, insieme al consigliere delegato, Graziano Ciapanna, ha incontrato i dirigenti degli istituti del capoluogo facendo il punto sulle opere in corso.

«Così come ci è stato chiesto ufficialmente con una nota dai dirigenti scolastici abbiamo insistito con la Protezione Civile per fare un’ulteriore verifica sugli stabili, verifica che si aggiunge ai sopralluoghi già effettuati dai nostri tecnici».

Appena arriveranno la Provincia consegnerà ai dirigenti scolastici e pubblicherà sul sito la sintesi delle schede Aedes, insieme alle risultanze dei sopralluoghi. Quindi, anche se alcune scuole sono già pronte e utilizzabili, Di Sabatino chiederà al sindaco di far riprendere l’attività didattica lunedì prossimo in maniera da completare agevolmente le operazioni di pulizia e di sistemazione dei locali.

Intanto sono arrivate due squadre di esperti del Consorzio Reluis convenzionato con la Protezione Civile che sono al lavoro sulle altre scuole di Teramo: «anche se in alcune strutture non ci sono particolari rilievi» come ha sottolineato Di Sabatino.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche i temi riguardanti la prospettiva e la programmazione in riferimento all’aspetto specifico della vulnerabilità sismica e agli interventi necessari per raggiungere livelli ottimali di antisismica.

«La prossima settimana stipuleremo il contratto di vendita della Caserma dei carabinieri, della parte non vincolata per legge circa 4 milioni la destineremo ad affrontare questo nodo irrisolto da un decennio. Faremo gli studi di vulnerabilità in tutti gli istituti e sulla base di quanto accerteremo approveremo un Piano di intervento definendo le priorità. Naturalmente non basteranno i nostri soldi ma confidiamo sul Piano scuole del Governo che mi auguro sia adeguato alle necessità di tutte le strutture. Non è un processo a breve termine ma lo abbiamo messo in moto» ha concluso Di Sabatino.

E ha riaperto questa mattina il Ponte di Aprati (comune di Crognaleto) chiuso la sera del 4 novembre dopo i rilievi della Protezione civile. In questi giorni, con un provvedimento di somma urgenza e con una spesa di circa 500 mila euro, la Provincia ha effettuato specifici lavori di consolidamento per consentire la riapertura del ponte, unica via di collegamento con la statale per sei frazioni.

La struttura è stata riaperta al traffico questa mattina con le seguenti prescrizioni: divieto di transito per i veicoli superiori alle 3,5 tonnellate; velocità di transito inferiore a 10 chilometri orari; presidio continuo affinchè il passaggio sia consentito ad un solo autoveicolo per volta.

Intanto proseguono i lavori di adeguamento antisismico iniziati a settembre.

Intanto nella seduta di ieri pomeriggio l’esecutivo del Consorzio Bim Vomano-Tordino di Teramo ha deliberato d’urgenza uno stanziamento di 170mila euro a favore dei Comuni del bacino imbrifero montano duramente colpiti dall’evento sismico dello scorso 30 ottobre. I fondi entreranno nelle immediate disponibilità dei 26 Comuni del Consorzio per finanziare interventi in somma urgenza necessari a fronteggiare l’emergenza post terremoto.