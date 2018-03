Terremoto, 50 lievi scosse nella notte, epicentri tra Macerata e Rieti

MACERATA. Sono state circa 50 le lievi scosse di terremoto (di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nel Centro Italia.

Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma più intenso è stato alle 4:15 con magnitudo 3.5 ed epicentro vicino Ussita (Macerata).

Alle 4:50 una di magnitudo 3.3 nella stessa zona. Non si segnalano al momento nuovi crolli.

Alle 5:13 il sito dell’Ingv segnala una scossa di 3.7 con epicentro Rieti: 16 minuti dopo sempre con lo stesso epicentro una replica di magnitudo 3.5.

E l’emergenza continua: sono più di 30.600 le persone assistite dalla Protezione Civile in seguito alle scosse del 24 agosto, 26 ottobre e 30 ottobre. In totale, nelle Marche sono circa 23.200 gli assistiti. in Umbria sono quasi 4.700, nel Lazio sono circa 720, in Abruzzo sono circa 2 mila.

In particolare, sono quasi 18.750 gli assistiti in palazzetti, centri polivalenti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune, circa 9.900 le persone accolte presso le strutture alberghiere lungo la costa adriatica e sul Trasimeno e circa 1.550 in strutture ricettive distribuite sul territorio.

Restano, infine, in tende poco più di 450 persone, di cui appena una quarantina nel Lazio e le restanti in Umbria.

Proseguono intanto nella Provincia di Teramo i sopralluoghi dopo le ultime scosse di terremoto. In alcuni casi è slittata ancora la riapertura