Pescara, black out di 25 ore della vasca finale del depuratore. Dove sono finiti i liquami?

PESCARA. Black out di venticinque ore per la vasca di disinfezione finale del depuratore di Pescara: a partire dalle 15 di lunedì la struttura è stata infatti svuotata e spenta per consentire la sua pulizia, che è terminata alle 16 di ieri.

A questo punto sorge spontanea la domanda, ovvero dove sono finiti durante le venticinque ore di stop i liquami del depuratore non potendo accedere alla vasca finale di disinfezione? Sono stati sversati direttamente nel fiume o nel mare senza aver subito l’ultimo trattamento o il Comune di Pescara ha predisposto un Piano di emergenza B?

«Ancora una volta registriamo l’assoluta mancanza di trasparenza da parte della giunta Alessandrini che neanche ha pensato di informare comunque la popolazione di tale iniziativa», denuncia Armando Foschi, membro dell’Associazione ‘Pescara – Mi piace’, autore già di tre esposti sulla vicenda dello sversamento diretto e costante dei liquami non depurati nel mare e nel fiume a ogni minima pioggia.

E l’ultimo esposto è stato inoltrato proprio nei giorni scorsi, con allegati tutti i documenti inerenti gli sversamenti avvenuti tra settembre e ottobre e puntualmente comunicati dall’impresa Di Vincenzo Dino & C. Spa che gestisce l’impianto di via Raiale al sindaco Alessandrini.

«Parliamo di un’emergenza che non accenna ad arrestarsi – ha puntualizzato Foschi -, anzi anche il mese di novembre ha già fatto registrare i primi fenomeni, con l’attivazione del bypass il 3 novembre alle 18.45, dirottando i liquami direttamente nel fiume, senza passare dal depuratore, e la sua chiusura solo alle 7.30 del 4 novembre, dopo 11 ore di sversamenti continuati, e poi ancora apertura del bypass alle 22 del 6 novembre e chiusura alle 6.15 del 7 novembre, dopo 8 ore e 15 minuti di sversamenti, una vicenda sulla quale ci auguriamo che la magistratura possa fare al più presto chiarezza in via definitiva».

Ma intanto all’emergenza si aggiunge ora un altro tassello perché l’associazione ‘Pescara Mi Piace’ è venuta in possesso della comunicazione che la Di Vincenzo ha inoltrato il 4 novembre scorso all’Aca e al Comune con cui ha annunciato la ‘pulizia della vasca di disinfezione finale con acido peracetico al 15 per cento’.

I liquami che dalle 15 di lunedì alle 16 di ieri sono stati comunque trattati nell’impianto di via Raiale che fine hanno fatto?

«Sono stati sversati nel fiume, ovvero nel mare, senza aver subito l’ultimo trattamento finale o sono stati raccolti altrove in attesa della riattivazione dell’effluente finale?», domanda Foschi.





«E, se sono stati sversati direttamente nel fiume, tale procedura è legittima e permessa dalla legge? E il Comune ha predisposto un controllo straordinario della qualità delle acque per verificare l’impatto che quei liquami avranno sull’ambiente? Al vicesindaco Del Vecchio invece chiediamo di conoscere quante autobotti ha eventualmente previsto per raccogliere i liquami non trattati, visto che ci ha accusati di non ‘saper contare’, allora ci affidiamo al suo calcolatore elettronico».

L’associazione non dubita della necessità di effettuare le operazioni di pulizia della vasca, ma spiega: «è altrettanto chiaro che, in tali condizioni, vanno anche previste misure d’emergenza per scongiurare eventuali fenomeni di inquinamento ambientale che saranno la batosta finale per gli operatori economici del mare già oggi in ginocchio, dopo l’ultima disastrosa stagione balneare. Ovviamente – ha ancora detto Foschi – ancora una volta il sindaco Alessandrini non ha ritenuto di dover informare la cittadinanza di tale iniziativa, né tantomeno di comunicare le misure di prevenzione adottate, se sono state adottate o previste, per tutelare il mare».