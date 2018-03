Terremoto, nuova forte scossa in zona Macerata

MACERATA. n terremoto di magnitudo 4 e' stato registrato nella provincia di Macerata alle 19.56. E' stato localizzato dalla sala sismica Ingv-Roma ed e' avvenuto ad una profondità di 13 chilometri.

L'epicentro della nuova scossa é stato localizzato ad un chilometro da Castelsantangelo sul Nera, 6 da Ussita, 7 da Visso, tutte località in provincia di Macerata , e a 9 chilometri da Preci e 12 da Norcia in provincia di Perugia. Una ventina di minuti dopo, alle 20,16, nella stessa provincia di Macerata è stata registrata un'ulteriore scossa, meno intensa, di magnitudo 2.9. Questa è stata rilevata dall'Ingv a 9 chilometri di profondità.

«Mamma mia, ma qui viene giù tutto se andiamo avanti con scosse così, il paese mi sa che fra un pò non c'è più'». Mauro Falcucci, il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, epicentro del nuovo sisma di magnitudo 4, era a Civitanova a parlare con gli sfollati e la notizia della nuova scossa la apprende dall'ANSA.

«Su non c'è più nessuno, forse il vice sindaco che stava a sistemare i moduli, chissà che paura che si è preso...''. ''Ma quando finirà questo terremoto? Non ne possiamo più'».

Sono state circa 170 le scosse di terremoto di magnitudo non inferiore a 2 registrate dopo la mezzanotte e fino alle 20.30 di oggi tra Marche, Umbria e Lazio dalla rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv).



31.700 MILA LE PERSONE ASSISTITE

Sono più di 31.700 le persone assistite dal Servizio Nazionale della Protezione Civil, circa 3 mila in Abruzzo.

Ci sono oltre 20.400 assistiti in palazzetti, centri polivalenti e strutture allestite ad hoc nel proprio comune, oltre 9.100 le persone accolte presso le strutture alberghiere lungo la costa adriatica e sul lago Trasimeno e circa 1.800 in strutture ricettive distribuite sul territorio. Restano, infine, assistite in tende circa 400 persone, di cui appena una quarantina nel Lazio e le restanti in Umbria. Nella Regione Marche sono oltre 23.700 gli assistiti, in Umbria sono quasi 4.900, nel Lazio circa 750.



DEFORMATA AREA DI 600 KM QUADRATI

I terremoti del 26 e del 30 ottobre hanno deformato una zona di 600 chilometri quadrati, secondo i dati del satellite radar Sentinel 1, del programma europeo Copernicus, elaborate da Ingv e Irea-Cnr. I dati preliminari indicano inoltre che il terremoto ha deformato complessivamente una zona estesa 1.100 chilometri quadrati.