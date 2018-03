Terremoto, Brucchi sposta 900 studenti al Molinari. Ma un anno fa disse: «lì non è sicuro»

TERAMO. Sono ancora chiuse le scuole della città dopo il terremoto dei giorni scorsi.

Qualcuno potrebbe tornare in classe venerdì prossimo, per altri le ferie forzate potrebbero prolungarsi anche fino al 14.

I 31 edifici scolastici dovranno essere controllati senza tralasciare niente. Per il momento le verifiche sono state concluse in un terzo delle scuole e sono arrivate già le prime scelte drastiche del primo cittadino Maurizio Brucchi che ha deciso di chiudere sue istituti storici nel centro della città, la materna ed elementare San Giuseppe e la media Savini.

Entrambi gli edifici, dopo le verifiche sono stati dichiarati di categoria C, dunque parzialmente inagibili.

Si sarebbero potuti effettuare lavori urgenti e rimandare i ragazzi in classe ma il primo cittadino ha detto no. Lui preferisce spostare i 921 studenti nell'ex media Molinari e nel complesso scolastico della D'Alessandro. Il ritorno sui banchi dovrebbe avvenire non prima del 21 ottobre.

Perché il teorema del primo cittadino è semplice e può essere condiviso o meno: inutile spendere soldi per strutture che pur migliorando non arriveranno mai ad un grado massimo di sicurezza, meglio investire su qualcosa di nuovo.

Ma la scelta del Molinari sta creando diverse perplessità nei genitori dei ragazzi che ricordano che esattamente un anno fa proprio il primo cittadino aveva definito non sicura tanto da dire no allo spostamento, proprio lì, del Braga.





«Quell’edificio è stato lasciato dall’università», disse a Il Centro, «per problemi di carattere strutturale che dunque vanno risolti prima di renderlo di nuovo utilizzabile».

Cosa è cambiato nell’ultimo anno? Quanto ha speso il Comune per la messa in sicurezza? Qualcosa è stato fatto o è tutto rimasto fermo?

Uno dei genitori che da giorni affollano la pagina Facebook chiedendo sicurezza per gli edifici scolastici svela, però, che un anno fa il primo sindaco avrebbe mentito, ed è stato lo stesso Brucchi a raccontarlo ai genitori: «la verità sulla Molinari l'ha svelata lui stesso l'altro giorno», scrive il papà, «in confidenza ci ha detto che non aveva dato la Molinari al Braga per tenersi una struttura che poteva essere utilizzata per qualsiasi evenienza !...Tanto che gongolava: ‘meno male che, anche se mi son prese le "parole", mi son tenuta questa struttura, altrimenti come facevamo ora!’».

Brucchi ha mentito un anno fa o sta mentendo ora?