Vasto, delibere monche sull’albo pretorio

VASTO. I Consiglieri comunali del Comune di Vasto di minoranza protestano per la mancata pubblicazione sull’albo pretorio degli allegati delle delibere.

Il testo unico degli enti locali del 2000, e la recente legge sulla trasparenza amministrativa 33/2013, impongono nuovi criteri di trasparenza alla pubblica amministrazione che secondo gli esponenti della minoranza sarebbero solo parzialmente soddisfatti dall’albo pretorio on line del Comune di Vasto, in cui molto spesso vengono pubblicate delibere sprovviste di allegati sostanziali. Tale pubblicazione parziale, di fatto, «rende completamente incomprensibile la consultazione della delibera sull’albo pretorio».

Ad esempio la Delibera 399 del 25-10-2016 “Referendum Costituzionale Del 4 Dicembre 2016 - Disposizioni Per L’utilizzo Di Locali Comunali Per Propaganda Referendaria – Provvedimenti”, formalmente recita nel deliberato “Di approvare le disposizioni in allegato che formano parte integrante e sostanziale del presente atto”. Peccato che dell’allegato non vi sia traccia.

La delibera 412 del 26-10-2016 “approvazione dell’accordo per procedimenti autorizzativi di dehors nel centro storico di vasto” pubblicata due volte sull’albo pretorio è entrambe le volte incompleta: nel primo caso incompleta sia del Protocollo d’Intesa con la Soprintendenza, sia della planimetria del Centro Storico, nel secondo caso completa del Protocollo, ma sprovvista della Planimetria citata dal Protocollo stesso.





La delibera 432 del 31-10-2016 “completamento delle opere di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza e adeguamento a norma del plesso scolastico g. spataro – approvazione progetto definitivo”: non c’è nessun allegato di progetto.

Ma i consiglieri segnalano anche come sia «assolutamente peggiore» la situazione nelle sezioni del sito destinate alla ricerca storica degli atti amministrativi del Comune: «dobbiamo constatare come sia prassi consueta che nella sezione “delibere di giunta”, le delibere appaiano sistematicamente prive di ogni forma di allegato. Solo per restare agli ultimi quindici giorni risultano essere sprovviste di allegati le delibere di giunta 433, 412, 399 e 389 del 2016.

«Un’altra anomalia da constatare – della quale ci siamo già più volte lamentati – è la sezione “determinazioni” del sito, nella quale dovrebbero confluire le pubblicazioni delle determinazioni dirigenziali del Comune di Vasto, in maniera da rimanere visibili e consultabili anche dopo la scadenza dei termini di pubblicazione legale sull’albo pretorio», aggiungono i consiglieri comunali.