Pescara, la trappola delle multe in Ztl con permesso scaduto annullate dal giudice

PESCARA. Una pioggia di multe per aver transitato senza permesso in zona a traffico limitato e una pioggia, altrettanto abbondante, di multe annullate dal giudice di Pace che ha riscontrato nel comportamento del Comune di Pescara una azione scorretta.

Il caso è nato nella primavera del 2015 con l’arrivo delle telecamere a presidiare la Ztl nel centro della città: occhi elettronici al posto dei vigili. Ed è scoppiata l’apocalisse.

Dopo una prima fase sperimentale (un paio di mesi), durante la quale l'amministrazione comunale ha concesso tolleranza, invitando i residenti a mettersi in regola con il permesso, è poi scattata la linea dura.

Solo nel mese di settembre si parla di oltre 3.500 sanzioni, praticamente più di 100 al giorno.

Centinaia, dunque, i residenti e i commercianti che sono stati ‘beccati’ dalle 12 telecamere attivate per stanare le targhe delle auto non autorizzate.

Non si conosce al momento l'esatto numero dei verbali elevati complessivamente ma di certo solo nel 2016 il giudice di Pace si è espresso su almeno 53 cause diverse, tutte seguite dall’avvocato Gaetano Mimola. E in tutti i casi al Comune è stato riconosciuto un comportamento colpevole.

Questo perché chi ha preso la multa in realtà aveva un permesso per accedere nella Ztl, permesso solitamente rinnovato automaticamente di anno in anno al Comune senza alcuna preventiva istanza.

Ma non quella volta. Peccato che i cittadini non lo sapessero.



IL TACITO RINNOVO?

Prima dell'attivazione delle telecamere avvenuta a marzo 2015 i pescaresi hanno affollato gli uffici della Municipale e la risposta che si sono sentiti dare, nella maggior parte dei casi, è stata ‘vi faremo sapere, richiameremo noi’.

In pratica gli automobilisti, così come negli anni precedenti, credevano di avere tra le mani un permesso valido che sarebbe stato rinnovato tacitamente.

Ma in realtà nessuno dal Comune si è fatto vivo e i multati hanno scoperto la ‘novità’ soltanto quando nella cassetta della posta hanno trovato migliaia di verbali.

In molti casi si tratta di decine di multe arrivate ad ogni singolo automobilista: non sapendo di non essere in regola con il permesso, infatti, i residenti o i commercianti sono passati tranquillamente più volte al giorno nella zona a traffico limitato.

Secondo il giudice Maria Caprara, in una delle tante sentenze, i cittadini multati hanno fatto affidamento sulla circostanza di essere in possesso di una autorizzazione ancora valida, convincimento determinato «dal pregresso costante comportamento dell’ente pubblico».

E’ stato dunque riconosciuto quello che si chiama ‘principio del ragionevole affidamento’.

In un’altra sentenza del 6 ottobre scorso, il giudice Antonella Schiazza, non solo esprime lo stesso concetto della collega Caprara ma sottolinea anche che «la pubblica amministrazione per il principio del buon andamento deve fornire al cittadino certe e sicure regole di condotta e ciò si ritiene che non sia avvenuto».



«ANNULLARE TUTTO»

«Il Comune a questo punto», commenta l'avvocato Mimola, «potrebbe, nella consapevolezza di aver commesso degli errori, puntualmente evidenziati dal giudice di Pace, annullare il proprio operato in autotutela a favore di tutti, anche i non opponenti, evitando così danno alle economie dei privati cittadini».

«In nessuno dei provvedimenti sul nuovo regolamento della Ztl, uno di febbraio 2015 e un altro di giugno 2015», ha contestato Mimola in giudizio, «è stabilito chiaramente che coloro che sono già titolari di un permesso di transito in zona a traffico limitato dovranno richiederlo nuovamente».



DUBBI SU DUE DELIBERE PRODOTTE

Secondo il Comune, invece, non era possibile che i cittadini non sapessero, perché il 25 giugno il sindaco, con l'ordinanza 323, aveva riformato la disciplina viaria senza nessun riferimento alla proroga dei permessi.

Ma in giudizio sono arrivati anche altri due documenti, ovvero la delibera 254 del 17 aprile 2014 (con la quale si prorogava la durata dei permessi di accesso fino al 28 febbraio 2015) e la numero 41 del 29 gennaio 2015 (nella quale si disponeva la proroga fino al 30 giugno 2015).

Il giudice di Pace, però, ha notato che in queste due delibere, pur essendoci lo spazio predisposto per la certificazione di pubblicazione e per la esecutività, non c’erano l'indicazione della data e soprattutto la firma del funzionario responsabile.

Il giudice non entra nella valutazione della legittimità formale di questi due documenti ma rileva come queste due delibere non possano essere usate come una prova a favore del Comune sulla presunzione di conoscenza da parte degli utenti «in quanto manca la dimostrazione dell'avvenuta pubblicazione e dichiarazione di esecutività».



IL COMUNE HA VOLUTO ARRICCHIRSI

Secondo la difesa con tutta questa raffica di multe emerge come il Comune abbia inteso arricchirsi «in danno di chi certamente vantava il diritto di accedere in Ztl e riteneva di essere ancora titolare di una autorizzazione valida a circolare» senza «nè correttezza, nè buona fede, nè ragionevolezza».

Vista la mole sorprendente di sanzioni comminate dal Comune nei primi mesi di attivazione della videosorveglianza, fa notare Mimola, «appare difficile sostenere che la responsabilità delle violazioni ricada sulla cittadinanza piuttosto che sulla cattiva gestione del sistema veicolare e sulla mancata chiarezza delle disposizioni».

Alessandra Lotti