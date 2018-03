Terremoto e vento forte: a Teramo è doppia emergenza

TERAMO. Oltre l’emergenza terremoto anche le condizioni meteo hanno reso difficile la gestione del post terremoto a Teramo.

Il forte vento ha creato una serie di problemi al traffico, alla circolazione dei pedoni, alla pubblica incolumità.

I Vigili del Fuoco sono stati chiamati ad impegnarsi sul duplice fronte: da un lato, per rispondere alle urgenze determinate dalle condizioni meterologiche, dall’altro, per proseguire nell’attività di verifica post-sisma degli immobili.

Gli interventi per i quali sono stati coinvolti a causa del vento, sono stati almeno 50. Alcune strade inizialmente chiuse, sono state poi riaperte: Via Nicola Dati, Viale Cavour, l’ingresso da Villa Mosca dell’Ospedale Mazzini, via Rosati, mentre diverse parti del Parco fluviale ostruito da alberi caduti lungo il tragitto sono ancora da sistemare. Interventi anche per caduta di tegole, in diversi punti del territorio.

In contrada Scalepicchio, un albero che ha invaso la carreggiata ha creato problemi ad un autobus Baltour.

Per quanto riguarda il post-sisma, a San Nicolò una palazzina ATER, in via Settimio Costantini 4 scala B, è stata dichiarata inagibile; coinvolte 5 famiglie.

Per quanto riguarda precedenti Ordinanze di sgombero, Autonoma sistemazione scelta da 6 nuclei familiari, mentre una famiglia ha optato per l’ospitalità in struttura ricettiva.

In mattinata si sono incontrati il Sindaco Maurizio Brucchi, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Franco Fracassa, il Dirigente Remo Bernardi e la Dirigente Scolastica Adriana Sigismondi, che hanno effettuato un sopralluogo alla Molinari per valutare gli eventuali interventi da realizzare in vista del trasferimento delle scuole San Giuseppe e Savini; subito dopo, presso il COC gli stessi hanno definito i dettagli dell’intervento; si prevedono 15 giorni per lo svolgimento dei lavori indispensabili per l’utilizzo della struttura.

La Scuola Materna sarà invece ospitata presso la Media D’Alessandro.

Si stanno valutando, inoltre, tutte le modifiche da apportare alla viabilità, in particolare al servizio riservato agli alunni, che una volta definite saranno comunicate.







CROGNALETO: PONTE CROLLATO 700 PERSONE ISOLATE

L'isolamento di sette frazioni, tra cui il comune capoluogo Crognaleto, e 700 persone, terminerà entro 48 ore, poi il transito sul ponte di Aprati riprenderà, anche se con limitazioni ai mezzi al di sotto dei 35 quintali di peso. Per il momento, i residenti che vivono al di là della ss 80, bloccati tra due provinciali impercorribili, vengono 'traghettati' oltre i blocchi con un servizio navetta garantito da due pick-up della Protezione civile. C'è anche un'ambulanza sul posto pronta per le eventuali emergenze.

La scuola, che si trova a Nerito, riaprirà mercoledì prossimo. La riapertura del ponte, chiuso dopo un sopralluogo della Protezione civile e che ricade sotto la gestione della Provincia di Teramo, è stata concertata questa mattina nel corso di una riunione al Coc e un sopralluogo cui hanno partecipato il sindaco di Crognaleto, Giuseppe D'Alonzo, il presidente della Provincia, Renzo Di Sabatino, il segretario del Presidente Luciano D'Alfonso, Claudio Ruffini, rappresentanti della Protezione civile regionale e del Genio Civile e i tecnici provinciali. La ditta incaricata dei lavori, eseguirà nelle prossime 48 ore delle perforazioni di consolidamento sulla spalla del ponte e una serie di cerchiature in acciaio alle pile che hanno subìto il danno dal sisma.