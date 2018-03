Terremoto. Torre de Passeri anche l’Istituto commerciale riapre i battenti

TORRE DE PASSERI. Riprenderanno lunedì 7 novembre, in locali di proprietà del Comune, le lezioni per gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale di Torre de’ Passeri, per i quali le attività didattiche sono state sospese il 2, 3, 4 e 5 novembre scorsi.

Lo stop alle lezioni, avvenuto a seguito di ordinanza sindacale e su richiesta della Provincia di Pescara, proprietaria dello stabile, era legato alla necessità di favorire le verifiche tecniche, dopo il sisma del 30 ottobre scorso, sull’immobile di via Einaudi.

Dopo i controlli, l’Ente pescarese ha disposto «a titolo meramente precauzionale, nelle more dell’effettuazione d’urgenza delle opere di rispristino di alcuni elementi non strutturali (tramezzature), la sospensione delle attività didattiche fino a tutto il giorno 12 novembre».

Al fine di non penalizzare oltremodo gli studenti e dopo aver sentito le istituzioni scolastiche coinvolte, l’Amministrazione di Torre de’ Passeri, con nota del sindaco Piero Di Giulio, ha formalizzato la propria disponibilità a mettere a disposizione dell’Itc alcuni locali di proprietà comunale ritenuti ideonei a seguito di sopralluoghi.

Per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, le lezioni, dunque, riprenderanno lunedì 7: le classi Prima e Terza saranno ospitate presso il Palazzo della Memoria, in via San Rocco, mentre le classi Seconda, Quarta, e Quinta nelle tre aule a piano terra della scuola media, in via Dante Alighieri.

«Tale sistemazione provvisoria – ha spiegato il primo cittadino Piero Di Giulio – concordata con tutte le autorità competenti, è dettata dalla scelta di trovare una soluzione per garantire la ripresa immediata delle lezioni e la loro regolare prosecuzione e perdurerà fino al termine dei lavori sullo stabile di via Einaudi».