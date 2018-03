Piano traffico Pescara, incarico da 50 mila euro per puntare su mobilità sostenibile

PESCARA. Un nuovo incarico di 51 mila per l’aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano cittadino, atteso dal 2005.

Ad occuparsene saranno lo Studio associato “Sysma system management” (mandatario) e lo studio associato “Engineering consultino” dell’ingegnere Simone Grasso.

Il lavoro, spiega il neo assessore Stefano Civitarese «è molto atteso. I tecnici ci aiuteranno a capire come rendere sostenibile la mobilità di Pescara».

La priorità dell’Amministrazione è quella di creare spazi ad una mobilità sostenibile e di ampio raggio. Infatti mentre i tecnici raccoglieranno dati, il Comune si darà da fare anche sull’area vasta: l’intenzione è quella di chiamare intorno ad un tavolo di lavoro i sindaci dell’area metropolitana allargata, in modo da lavorare in sinergia.

Fondamentale sarà conoscere meglio i flussi di traffico in entrata in città: si parla di 100 mila veicoli al giorno in circolazione e l’amministrazione Alessandrini vuole puntare sulla viabilità in bicicletta o l’incentivazione all’utilizzo dei mezzi pubblici.

I professionisti incaricati per l’aggiornamento del piano sono: Enrico D’Errico, Domingo Lunardòn, Nicola D’Errico, Paola Camarda, Salvatore Caprì.

Capogruppo è l’ingegnere Salvatore Caprì della Sisma, mentre il coordinatore del piano è l’architetto Nicola D’Errico della Sipet di Termoli che hanno all’attivo il piano del traffico di Reggio Calabria, il piano trasporti e dei parcheggi di Fiumicino, il piano traffico di Tortoreto e quello della mobilità sostenibile della provincia di Teramo.

Ma la giunta Alessandrini in queste ore è al lavoro anche sull’area di risulta. Via libera intanto alla cabina di regia amministrativa e tecnica che conta di condurre al progetto e al cantiere in 18 mesi di lavoro.

«E’ una zona che merita di rinascere e di essere sostenibile», spiega il sindaco, «perché vogliamo consegnarla alla città come luogo di aggregazione, riferimento, punto di forza per il futuro».

In programma anche la riqualificazione dell’ex Ferrhotel: la maggioranza di governo si augura che venga attestata con il bando ministeriale perché diventi uno studentato. A breve ci sarà anche l’ entrata in funzione del Ponte Nuovo, che trafficherà ulteriormente il centro cittadino.