Terremoto Basciano in ginocchio: sfollati e danni ingenti

BARISCIANO. «Gli eventi sismici degli ultimi mesi hanno prodotto danni incalcolabili nel nostro comune».

A parlare è il sindaco di Basciano (2.434 abitanti), Alessandro Frattaroli, che ricorda come a seguito del sisma del 24 agosto sono state sgomberate 15 persone.

«Il sisma del 30 ottobre ha aggravato la situazione, ad oggi sono state già 5 le ordinanze di inagibilità che hanno riguardato 5 nuclei familiari e 18 persone provvisoriamente ospitate presso centri di ricovero organizzati dal Comune di Basciano con la Protezione Civile A.N.A. di Basciano».

In attesa di verifiche approfondite da parte della Protezione Civile, aggiunge Frattaroli, «si sta provvedendo allo sgombero temporaneo delle palazzine Ater: 12 nuclei familiari per un totale di 24 persone. Il numero degli sfollati arriva a 57».

A forte pericolo di crollo una stalla con 40 bovini.

Tre chiese (San Flaviano a Basciano, Santa Maria di Basciano nell'omonima frazione e chiesa della frazione di Sant'Agostino) già dichiarate inagibili dopo il 24 agosto hanno subito ulteriori danni. È in corso la messa in sicurezza del centro storico a causa di pericoli per la pubblica incolumità.

«Si sta procedendo all'abbattimento di una vecchia cabina Enel che minaccia le case sottostanti. Si registrano diversi danni alle attività industriali, artigianali, agricole e commerciali del territorio. La situazione è drammatica, ma non ci siamo persi d'animo - prosegue il sindaco - Già dalla serata del 30 abbiamo allestito un campo composto da 4 tende con un potenziale di accoglienza di 40 persone, possibile grazie al supporto del gruppo della Protezione Civile A.N.A. di Basciano, del corpo nazionale della Croce Rossa Italiana sezione Val Vomano».

«Grazie all'ASD Zampitto è stato possibile aprire la struttura Sportiva Indoor in cui sono state collocate anche delle brandine. Nei giorni seguenti sono state allestite altre due tende in frazione Sant'Agostino e una nella frazione di S. Maria. Delle quattro tende installate nel campo sportivo comunale di Basciano tre sono state dotate di riscaldamento. Gli spogliatoi dell'impianto sono stati vuotati lasciando il posto ad altre 15 brandine. Il totale dei posti letto disponibili è di 60. Sappiamo già che le ordinanze di inagibilità aumenteranno, poiché non sono ancora iniziati i sopralluoghi con l'intervento della Protezione Civile».