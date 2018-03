Istituti superiori provincia Teramo e Pescara: slitta al 10 novembre riaperture alcune scuole

TERAMO. Pausa lunga, più lunga del solito nella speranza di dare maggior tempo ai tecnici di fare i rilievi, intervenire e sperare che lo sciame sismico scemi. Si torna in classe dunque mercoledì prossimo tempo che potrebbe essere sufficiente anche per fornire ulteriori dettagli a genitori e alunni sulla sicurezza degli stabili.

Per completare i lavori in corso negli istituti superiori di proprietà della Provincia, dunque, il presidente Renzo Di Sabatino, ha chiesto al sindaco di Teramo di prorogare la chiusura delle scuole sino a mercoledì 9 novembre compreso; al Sindaco di Giulianova e Castelli sino a martedì 8 novembre compreso. A Montorio chiuse fino al 10, riaprono l'11.

Non risultano problemi nei plessi scolastici provinciali di Nereto e Sant'Egidio e i sindaci della Vibrata decideranno fra stasera e domani mattina quando riaprire le loro scuole; ad Atri dove è stata accertata l'agibilità degli istituti l'attività didattica dovrebbe riprendere regolarmente il 7 novembre.

Sono ancora in corso interventi di "riparazione danni su elementi non strutturali" nei seguenti istituti:

Teramo: Pascal, Forti, Convitto Delfico, Di Poppa, Ipsia, Iti, Liceo Artistico

Castelli: Istituto Grue

Giulianova: Liceo Curie, Ipse Crocetti, Ipias Pagliaccetti, Itt Cerulli

Il Sindaco Maurizio Brucchi ha poi avallato la richiesta e stabilito che le scuole rimarranno chiuse fino a mercoledì prossimo.

Pertanto le scuole di ogni ordine e grado del Comune di Teramo riapriranno Giovedì 10 Novembre, salvo eventuali nuove disposizioni.

Domani mattina il Sindaco incontrerà dapprima i Consiglieri Comunali e quindi le rappresentanti del Comitato delle mamme.

«Una precisazione doverosa per le famiglie e gli studenti giustamente preoccupati - precisa il presidente Renzo Di Sabatino - le vostre preoccupazioni sono anche le mie e quelle di tutti gli amministratori ma abbiamo anche la responsabilità di affrontare i problemi con la dovuta serenità e lucidità senza le quali sarà più difficile uscire dalla condizione di precarietà che in tutti noi ha ingenerato il terremoto. Riapriamo scuole dichiarate agibili da tecnici qualificati, la partita della vulnerabilità sismica è un'altra cosa. Con il contributo del Governo che anche negli ultimi Decreti sta affrontando con le dovute misure, finanziarie e amministrative, il problema della sicurezza, siamo già al lavoro per programmare interventi e quantificare risorse le necessarie: che saranno ingenti visto che la maggior parte del nostro patrimonio scolastico va adeguato sismicamente così come la maggior parte delle case dove viviamo. Di nostro abbiamo disponibili i due terzi di quello che ricaveremo dalla vendita della caserma dei Carabinieri di Teramo, circa 4 milioni di euro, per il resto dei finanziamenti aspettiamo risposte che sono certo arriverranno. A questo obiettivo dobbiamo lavorare tutti insieme, anche con dirigenti scolastici, genitori, studenti in piena trasparenza: otterremo risultati migliori e in minor tempo».

NELLA PROVINCIA DI PESCARA

La sospensione dell'attività didattica negli istituti ISIS "A. di Savoia" di Popoli e ITC "A. di Savoia" di Torre de' Passeri proseguirà fino al 12 novembre; all' ITAS Cuppari di Alanno fino al 9 novembre e all'IPSAA Cuppari di Cepagatti fino a lunedì 7 novembre. Questo per consentire dei lavori urgenti per riparare lesioni non strutturali agli edifici di proprietà della Provincia.

È anche interdetta l'attività scolastica in quattro aule dell’istituto “Guglielmo Marconi” di Penne (Palazzo De Sterlich); in due aule della sede storica dell'Istituto Tito Acerbo, nonché all'ingresso della succursale e ai servizi igienici e agli spogliatoi della succursale di via Parco Nazionale; nel lato nord del corridoio di collegamento tra le palazzine dell'istituto tecnico “Alessandro Volta” di Pescara.

Queste porzioni di edificio saranno interdetti all’attività scolastica e al passaggio degli allievi fino a che non termineranno i lavori di ripristino.

Sono queste le decisioni assunte oggi dal dirigente del settore edilizia scolastica della Provincia, Paolo D'Incecco, in seguito si sopralluoghi svolti oggi con l'ausilio dei Vigili del Fuoco di Pescara. Nella stessa disposizione è stato anche stabilito, una volta acquisiti i pareri dei rispettivi dirigenti scolastici, di trasferire temporaneamente presso l'ITC Alessandrini di Montesilvano, cinque classi dell'Omnicomprensivo "B. Spaventa" di Città S. Angelo.