Sede Arta di Teramo dichiarata inagibile

TERAMO. La sede dell'Arta (Agenzia Regionale per la Tutela all'Ambiente) di Teramo e' stata dichiarata inagibile in seguito al terremoto del 30 ottobre scorso. Lo comunicano il direttore generale dell'Arta, Mario Amicone, e il direttore tecnico, Giovanni Damiani, i quali fanno anche sapere che «sono in corso i necessari approfondimenti tecnici per valutare, in via definitiva, gli interventi e la tempistica necessari per il ripristino della fruibilita' dei locali».

Al fine di non interrompere servizi essenziali, il personale e' stato trasferito temporaneamente nei locali messi a disposizione dal Comune di Teramo. Inoltre, viene garantita «la continuita' delle analisi delle acque potabili, trasferendo i campioni ai laboratori dell'Arta dell'Aquila».

Per quanto riguarda il monitoraggio, il controllo degli scarichi e l'analisi dei siti contaminati e dei suoli, le attivita' sono state trasferite presso i laboratori di Pescara e L'Aquila.

Tra i vari provvedimenti assunti anche il trasferimento in altri locali delle attrezzature scientifiche per la determinazione dell'amianto.

Ed il Comune di Teramo ed il sindaco Brucchi, dopo una serie di rapide valutazioni, hanno individuato la sede provvisoria dell'Ente, di fatto garantendone la permanenza nel nostro capoluogo. Così da oggi il personale sarà ospitato presso il Parco della Scienza, nei locali liberi oltre quelli già destinati al Liceo Musicale Braga, all’ITS e al COPE.