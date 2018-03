Tar boccia Comune Lanciano: «illegittimo affidamento in house ad Ecolan»

LANCIANO. Il Tar di Pescara ha annullato l’affidamento in house del servizio di igiene urbana alla Ecolan da parte del Comune di Lanciano e annullato il contratto.

E adesso sono a rischio tutta un’altra serie di affidamenti in altri Comuni.

Non è la prima sentenza di questo tipo, infatti, il Tar nei mesi scorsi aveva già dato ragione alla Rieco in merito all’affidamento in house fatto dal comune di Orsogna, sempre all’EcoLan.

Un «pericoloso precedente» secondo la giunta Pupillo che un anno fa decise di annullare in autotutela l’affidamento del giugno 2015, poi riconfermato a dicembre dopo il cambio dello statuto.

Ma nemmeno questo è bastato.





Sul caso sono stati presentati ben 4 ricorsi, poi riuniti, dalle società Autotrasporti e Pulizie Industriali di Petroro Silvio S.r.l., Rieco, Igam, Smaltimenti Sud srl che hanno contestato sotto molteplici profili la legittimità dell’affidamento, deducendo –in particolare- l’assenza in capo alla Società (partecipata dal Comune al 21,6% e da altre 55 amministrazioni comunali) dei requisiti richiesti dall’ordinamento comunitario che legittimano l’affidamento in house.

E i giudici amministrativi (Michele Eliantonio, presidente; Alberto Tramaglini, consigliere estensore e Massimiliano Balloriani, consigliere) hanno sposato questa tesi: l’affidamento va annullato.

Comune e società, da parte loro, si erano difesi sostenendo che ci fossero tutti requisiti caratterizzanti il modello in house providing in quanto la società è a capitale interamente pubblico, assoggettata al controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici dagli enti titolari del capitale sociale e che realizza la parte più importante della propria attività con gli enti cha la controllano.





Ma secondo i giudici le contestazioni delle società esclude dall’affidamento hanno ragione in quanto mancherebbe il controllo analogo che verrebbe a mancare sia al comitato ristretto sia ai singoli soci.

«Nel caso in esame», scrivono i giudici, «lo Statuto ha inteso assicurare il controllo sulla gestione attraverso il predetto Comitato assembleare, le cui competenze tuttavia non si traducono in poteri di ingerenza tali da vincolare l’operato dell’organo di amministrazione».

Come emerge dalla sentenza, inoltre, l’assenza di effettivi poteri di controllo emergere anche dalla considerazione che lo Statuto «non soddisfa l’esigenza che l’organismo in questione sia adeguatamente rappresentativo degli enti affidanti».

Lo stesso servizio in house all’Ecolan è stato affidato nei mesi scorsi da decine di Comuni e adesso i contratti rischiano di essere carta straccia, stando alla sentenza dei giudici amministrativi di Pescara.

Solo qualche giorno fa un affidamento ad Ecolan da oltre 700 mila euro è stato annunciato dal Comune di San Vito Chietino.

Il 13 settembre è stata la volta di Ortona.



Probabilmente il Comune di Lanciano ricorrerà in appello ma le amministrazioni pubbliche rischiano comunque una lunga serie di contenziosi.

ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI

«Sarebbe troppo facile da parte mia dire : "Avevo ragione" in merito all' affidamento in house dei servizi igienico urbani alla Ecolan. Purtroppo invece è proprio così: la sentenza del TAR di Pescara non lascia spazio a contestazioni ».

Lo ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa convocata a Lanciano il deputato Fabrizio Di Stefano

«Una sentenza corposa di oltre 20 pagine - ha detto Di Stefano- in cui i giudici si sono pronunciati a sfavore del Comune di Lanciano dichiarando l'annullamento dell'atto di affidamento e dichiarazione d ' inefficacia del contratto stipulato. Certo è che se questa sentenza, rinviata ormai da mesi, fosse arrivata prima delle elezioni amministrative, forse, il Sindaco Pupillo non avrebbe potuto fare campagna elettorale portando in pompa magna i suoi 3 pilastri e cioè la Virtus Lanciano, la Ecolan e la sanità. Ed allora, forse, si capisce anche come mai gli avvocati del Comune hanno fatto di tutto, portando ad ogni seduta di tribunale, materiale aggiuntivo per spostare a dopo le elezioni il giudizio».

A questo punto il Comune potrebbe dire che chiederà alla Ecolan di modificare lo Statuto o chissà cos'altro.

«Ma, mi chiedo, perché non fa la cosa più semplice di questo mondo: se è vero che la Ecolan offre il miglior servizio, al costo più basso perché non fare una semplicissima gara di appalto pubblica ed aperta dove questo principio verrebbe acclarato e, conseguentemente, la Ecolan se la aggiudicherebbe? Forse perché non sarebbe così? Forse perché un privato non indirebbe concorsi per 400 partecipanti a qualche mese prima delle elezioni per poi darne gli esiti a dopo le elezioni?»

«Certo è che a questo punto - ha concluso il Deputato- è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità e, di conseguenza, sarà mia premura chiedere alla Corte dei Conti di verificare tutto quanto accaduto e quanto potrebbe ancora accadere per valutarne eventuali danni erariali».

«NOI SIAMO TRANQUILLI»

Il presidente Ecolan Massimo Ranieri, il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, e il Comitato dei sindaci stanno valutando in queste ore se proporre appello in Consiglio di Stato per chiedere la correzione della sentenza soprattutto nelle parti in cui «è stata letteralmente travisata la effettiva realtà dei fatti»

Secondo quanto dicono i sindaci e Ranieri, infatti, la decisione dei giudici sarebbe stata fatta «su dati di fatto non aderenti alla reale: la situazione societaria, in particolare, è stata omessa ogni considerazione circa l'attività svolta dalla società per il tramite della discarica e degli impianti di trattamento, errando anche il numero dei Comuni che hanno affidato direttamente a Ecolan il servizio di igiene urbana».

Comunque si dicono tutti pronti ad approfondire le capacità rilevate dei giudici amministrativi ma contestano la strumentalizzazione da parte della politica sulla vicenda e ammettono se sarà necessario adeguare lo statuto e migliorare il controllo analogo «la società, e prima ancora i Comuni soci, non avranno alcuna difficoltà a procedere in questa direzione».

Sul paventato esposto alla Corte dei Conti annunciato dal deputato Di Stefano, Ranieri e Pupillo ammettono di non capire quale sarebbe il danno erariale e concludono: «facciano pure noi siamo più che tranquilli».