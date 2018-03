Pianella, la figuraccia di D’Ambrosio col Perù costa al Comune 17 mila euro

PIANELLA. Dal gemellaggio al tribunale: parabola discendente tra vecchi amici che non parlavano la stessa lingua o che forse non hanno rispettato la parola data.

E’ finito così l’amore tra il Comune di Pianella (800 anime) e Lima, la capitale del Perù (10 milioni di abitanti): il comune abruzzese, celebre per l’olio, è stato condannato dal Tribunale di Pescara a rimborsare 17.875 euro all’associazione Italo – Andina “Machu Picchu”.

Incredula la capogruppo della maggioranza in consiglio comunale, l’assessore Luisa D’Amico, che non senza sconforto dà la notizia: «abbiamo pagato oltre 5 milioni di euro di debiti pregressi, senza aprire la procedura di dissesto, ma ogni sforzo viene ciclicamente azzerato da eventi riconducibili a vicende degli anni passati dei quali siamo costretti a farci carico».

L’ultima tegola riguarda questa assurda vicenda che, se non avesse pesanti risvolti per le casse comunali, sarebbe da classificare, secondo l’assessore, «tra le barzellette estive».

In pratica tutto è partito dalla decisione della giunta in carica nel 2006- 2007: il sindaco Giorgio D’ambrosio si avventurò in un più che velleitario “gemellaggio” con la capitale del Perù.

Nel novembre del 2006 il primo cittadino ospitò nella sua Pianella l'ambasciatore in Italia del Perù, Roberto Seminario e proprio a quel punto scoppiò la scintilla.

Insieme all'Aia, l' Associazione Italo Andina, il primo cittadino prese contatti con la municipalità di Lima intrecciare il simbolico legame.

Una trovata che poteva sembrare bizzarra ma D'Ambrosio ormai era lanciatissimo, tanto che propose la costruzione, a Pianella, del "Centro Andino Internazionale".

La prima data ufficiale per il ‘matrimonio’ peruviano-pianellese venne fissato per l’ 11 gennaio 2007 ma quella data venne più volte rimandata per poi essere cancellata del tutto e con lei anche tutto il super-centro-culturale-andino-internazionale-pianellese promesso.

Tutto sfumato, sparito nel nulla, volatilizzato.

Per ben tre volte D'Ambrosio, resosi conto di aver fatto il passo più lungo della gamba e non avendo trovato le risorse necessarie per onorare impegni fatti assumere solennemente all'intero Consiglio Comunale, con scuse varie, annullò le date.

Conseguenze: sindaco e amministratori di Lima furono addirittura costretti a buttare i biglietti aerei (costosi, non vi sono infatti low cost transoceaniche). L'ultima disdetta di D'Ambrosio in particolare creò addirittura imbarazzo diplomatico tra Italia e Perù, avendo inopinatamente coinvolto anche l'ambasciatore italiano a Lima, Fabio Claudio De Nardis.

In un emblematico passaggio della sentenza il Tribunale di Pescara scrive: «Nel caso di specie è stata fornita prova che il sindaco di Pianella ed il comune di Pianella non si sono comportati secondo i canoni della correttezza e della buona fede in quanto, dopo essersi impegnati più volte soprattutto a realizzare il gemellaggio con il comune di Lima non hanno poi mai dato seguito a detto impegno».

Tra le proposte avanzate dall'onorevole D'Ambrosio, c'è anche la possibilità di puntare all'organizzazione di voli charter per Lima e il Perù a prezzi attrattivi partendo dall'aeroporto d'Abruzzo.





«MANCANZA DI RESPONSABILITA’»

«Ora – aggiunge la capogruppo – saremmo costretti a reperire nel già ristretto bilancio le somme per far fronte alla ennesima condanna, ma questo rischia di mettere a repentaglio servizi importanti ed indifferibili come lo sfalcio delle erbe e la chiusura di alcune buche su strade comunali secondarie, con l’amara constatazione che alla fine, benché a distanza di anni, a pagare le conseguenze di gestioni scellerate ed avventurose sono sempre i cittadini».

«Quello che più stupisce – conclude Luisa d’Amico – è la totale mancata assunzione di responsabilità, poiché alcuni protagonisti di primo piano di questo disastroso ventennio amministrativo, non solo non hanno fatto ammenda per i danni che le future generazioni subiranno per le loro avventure politiche, ma ambiscono ancora alla gestione della cosa pubblica, continuando ad ogni occasione a dare prova di totale inadeguatezza, basti pensare al fatto che proprio D’Ambrosio e Filippone hanno presentato nello scorso consiglio comunale una interpellanza a firma congiunta per chiedere delle modifiche al regolamento TOSAP, senza nemmeno accorgersi, pur sedendo nei banchi dell’opposizione, che sin dal 2015 il comune di Pianella ha abrogato tale tassa sostituendola con la COSAP il che, evidentemente, può aiutare a spiegare le condizioni disastrate in cui si trovava il Comune di Pianella nel 2013 e, si spera, ad evitare che tali sciagure possano ripetersi».

Alessandra Lotti