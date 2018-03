Scuole Atri, verifiche ok ma i genitori scrivono al sindaco: «servono verifiche strumentali»

ATRI. Il Comitato genitori scuole Atri torna a scrivere al sindaco chiedendo certezze sulla sicurezza delle scuole.

In questi giorni post sisma la tensione è alta: da L’Aquila a Teramo ragazzi e famiglie si chiedono quanto gli edifici scolastici possano reggere ad eventuali nuove scosse mentre Legambiente con il suo dossier ricorda che nei 4 capoluoghi di provincia abruzzesi poco più del 30% delle scuole siano costruite con norme antisismiche.

E sono giorni di stress, questi, per sindaci e presidenti di Provincia che da più parti ricevono pressioni e richieste di chiarimenti.

Lo stesso sindaco di Atri, Gabeiele Astolfi, è da giorni sotto il pressing infuocato delle famiglie che però non si arrendono e chiedono certezze perché sentono che in ballo c’è la vita dei loro ragazzi.

Ieri due ingegneri sono stati inviati ad Atri dalla Protezione Civile Regionale per effettuare i sopralluoghi nei plessi scolastici su richiesta del primo cittadino.

Il risultato delle analisi, dicono dal Comune, (riscontro agibilità edifici pubblici, privati e chiese), «è assolutamente positivo. Ad evidenza da quanto emerso dai sopralluoghi, i tecnici hanno certificato che i plessi scolastici in questione risultano essere agibili totalmente, senza alcun provvedimento o altra prescrizione. L'esito di questa ulteriore verifica, che segue quelle già effettuate da tecnici comunali e dai Vigili del Fuoco con lo stesso risultato, conforta ulteriormente il sindaco e l'amministrazione comunale sull'attuale condizione dei plessi scolastici».

Ma questa certificazione basterà per tranquillizzare le famiglie e gli alunni?





Prima che i risultati delle verifiche venissero resi noti i genitori avevano inoltrato una lettera aperta al primo cittadino dicendo chiaramente: «Non ci basta più che lei, sindaco, ci dica che la scuola è sicura. noi vorremmo che ce lo potesse dimostrare non soltanto dicendoci che gli ultimi eventi sismici non hanno provocato danni. Questo non è abbastanza».

Secondo i genitori il primo cittadino dovrebbe «prendere coraggio» e decidere di effettuare delle verifiche strumentali e non più soltanto visive perché quelle, dicono, «non bastano».

Tutte le scuole del comune di Atri dovrebbero avere una scheda di vulnerabilità sismica ma c'è soltanto quella delle scuole medie, tra l'altro risalente al 2008, ancora prima del sisma dell'Aquila. «Perché», domandano i genitori, «non sono state redatte le schede per tutti gli edifici scolastici? Ora più che mai sarebbe molto utile conoscere questi dati»

I cittadini chiedono risposte e sottolineano che il fatto che gli eventi sismici appena trascorsi non abbiamo lasciato traccia sugli edifici non equivale alla certezza che la struttura sia solida, sicura e resistente»





Ma i genitori esprimono perplessità anche sui piani di evacuazione: «negli ultimi quattro anni i bambini della scuola elementare hanno fatto una sola esercitazione da terremoto eseguita in modo piuttosto confusionario». E le proteste continuano ancora: «nessuno degli edifici scolastici del Comune di Atri ha l'agibilità edilizia: cosa si è fatto negli ultimi anni per migliorare questi aspetti? In che modo è stata attuata la tanto millantata prevenzione? Nella maggior parte delle scuole d'Italia non si applicano manovre preventive ma noi vogliamo che le scuole di Atri si differenziano, si distinguano dalle altre diventando un esempio».

Per questo i genitori chiedono al sindaco di «prendere coraggio» e fare un passo avanti chiedendo delle verifiche strutturali più che approfondite «per una zona che è stata in passato epicentro diventi piuttosto importanti nel settembre del 1563 e nel 1690».

Le mamme e i papà sono fermi: «questa volta non abbiamo veramente voglia di ascoltare parole come ‘impossibile’, perché, per noi, l'unica cosa impossibile e mettere a rischio la vita dei nostri figli. Noi genitori preferiamo di gran lunga il disagio al rischio: vogliamo che la sicurezza dei nostri bambini che quotidianamente accompagniamo negli edifici di cui lei è responsabile diventi un obiettivo primario e assoluto».