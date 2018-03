E’ fatta, l’Aca non pagherà tutti i debiti: concordato approvato in Appello

PESCARA. Alla fine chi ha preparato, organizzato, concretizzato il concordato preventivo, strappando in prima battuta un successo tra i primi in Italia, ha incassato oggi un’altra importante vittoria. L’Aca si è vista confermare il concordato preventivo approvato dal tribunale di Pescara anche dalla Corte d’Appello. Due su due, si vedrà se le parti intenderanno ricorrere anche in Cassazione ma nel frattempo la situazione non muta.

Fermi restando i 120 mln di euro accumulati dalla gestione del partito dell’acqua in un decennio, tali debiti saranno pagati al 65% e per più anni ai vari creditori e fornitori che si sono messi in fila e ai quali è stata rifilata una sola a metà, anzi al 35%.

Il pericolo scampato era uno tsunami che avrebbe cancellato il concordato e fatto ripiombare il peso dei 120 mln tutti nuovamente sulle spalle “rinnovate” della spa pubblica.

A impugnare il concordato erano state la banca Bnl e 12 imprese per un totale di crediti vantati di 15mln di euro.

E’ una vittoria per Vincenzo di Baldassarre, ex amministratore unico, affiancato dall’avvocato Sergio Della Rocca e dal commercialista Andrea Di Prinzio che insieme hanno redatto la lista di promesse poi suggellate dal tribunale ed oggi dalla Corte d’Appello.

E’ una vittoria politica anche per quei sindaci di centrodestra che si sono opposti (o frapposti) nella lotta interna al Pd per la spartizione dell’Aca del dopo Di Baldassarre.

«La magistratura ha certificato e sacramentato la bontà del lavoro effettuato dall’amministratore unico sostenuto dai sindaci di centro-destra e da alcuni esponenti del centro-sinistra, contro quel muro di sindaci targati Pd, primo fra tutti il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, i quali, sostenendo che a breve quel concordato sarebbe decaduto, hanno organizzato il blitz per ripristinare la politica delle poltrone all’interno dell’Aca».

Lo sostengono i sindaci di Chieti, Arsita, Atri, Bisenti, Cappelle sul Tavo, Casalincontrada, Catignano, Civitella Casanova, Collecorvino, Elice, Montefino, Moscufo, Pianella, Rosciano e Scafa che ora vogliono vincere anche l’altra battaglia innescata sulla presunta illegittimità dell’elezione del consiglio di amministrazione.



«Ho sempre sostenuto che», ha detto il sindaco Antonio Luciani, «dal punto di vista della dichiarazione dei debiti l’amministrazione precedente avesse usato una strategia che potesse essere seguita, sebbene la stessa amministrazione io l’abbia criticata aspramente per non aver fatto ripartire l’azienda nella sua funzionalità. Resto delle mie idee, ma sono contento del fatto che la corte d’Appello abbia confermato la validità del concordato, pur continuando a sostenere che secondo me l’interpretazione giuridica non sia quella corretta. Il dilemma, comunque, sarà risolto dai decreti attuativi della legge Madia. Aggiungo inoltre di essere soddisfatto dell'avvio del lavoro da parte del presidente Luca Toro e degli altri membri del Cda, si percepisce sin da ora il cambio di passo nella gestione di Aca».