Terremoto. Nuova forte scossa nella notte: magnitudo 4.8

ABRUZZO. Nuova scossa nella notte è stata avvertita nel Centro Italia (e forte anche in Abruzzo) all’1:35.

L'Ingv riporta come epicentro la zona a cavallo fra i centri terremotati di Pieve Torina, Fiordimonte e Pievebovigliana, in provincia di Macerata, con una magnitudo di 4.8.

La scossa è stata percepita distintamente in particolare nelle Marche, in tutta la zona del cratere fino ad Ascoli Piceno e Ancona. Sono in corso controlli dei Vigili del fuoco.

Molte le persone che sono state svegliate anche in Abruzzo rinnovando la sensazione di panico vissuta già più volte nelle ultime settimane.

Al momento non si hanno notizie di nuovi danni o crolli.

Oltre a quella dell'1:35 alle 3:38 la terra ha tremato con magnitudo 3.2 ed epicentro a Ussita (Macerata). Un lieve sisma di magnitudo 2 è stato registrato poco dopo la mezzanotte anche in provincia di Firenze, con epicentro a Castelfiorentino.

Secondo le ultime stime ufficiali diramate dalla Regione Abruzzo lunedì scorso gli sfollati erano 3382 mentre sono 106 i Comuni abruzzesi che hanno denunciato danni al Cor, per un totale di 12mila segnalazioni, il 60% delle quali registrati nella provincia di Teramo. Gli edifici di culto danneggiati sono stati 346, le scuole 265 (180 nel teramano).

Sono comunque decine le scosse dello sciame sismico in atto superiori a magnitudo 4.0.

SCUOLE CHIUSE

La Provincia di Teramo sta procedendo con i controlli nelle scuole superiori di propria competenza: la priorita' viene data a quei Comuni, Roseto e Giulianova, dove le ordinanze di chiusura scadono oggi.

A Roseto il Moretti e il Saffo «non presentano motivi ostativi all'utilizzabilita' dei locali», all'ITC si e' reso necessario rimuovere dei detriti a terra ma in ogni caso, come si legge dai verbali dei sopralluoghi, le lesioni sono superficiali e riferibili a tamponature e tramezzi.

Gli istituti non presentano situazioni differenti da quelle rilevate dai tecnici della Protezione civile intervenuti dopo il sisma del 24 agosto.

A Giulianova, invece, al termine dei sopralluoghi nei quattro plessi scolastici di proprieta' della Provincia (Liceo Curie, Ipse Crocetti, Ipias Pagliaccetti e ITT Cerulli), sono state accertate fessurazioni in parti non strutturali (tramezzi, tamponature e controsoffitti), lesioni che richiedono interventi urgenti.

Per poter effettuare i lavori la Provincia ha chiesto al Comune di tenere chiusi questi istituti fino a sabato 5 novembre.

A Teramo riaprono regolarmente domani, (giovedì 3 novembre), gli asili nido, le scuole dell’infanzia, le elementari e medie. Nessuna criticità sugli edifici a seguito delle verifiche effettuate dall’Ufficio Tecnico Comunale sia il 31 ottobre scorso che nella giornata di oggi, 2 novembre.

Prolungata invece la chiusura dei plessi degli istituti superiori fino a sabato 5 novembre.

La Provincia di Teramo, infatti, ha comunicato che risulta necessario tenere chiuse le scuole fino a sabato per effettuare piccoli interventi su elementi non strutturali, anche se non sono stati rilevati danni di alcun genere sulle parti strutturali degli edifici a seguito degli eventi tellurici occorsi.

Anche a Chieti continuano i controlli. Non sono state riscontrate lesioni o cedimenti tali da non consentire l'utilizzo degli immobili, ha fatto sapere il sindaco Umberto Di primio, ad eccezione di alcune criticita' nell'area esterna della scuola elementare e materna Madonna del Freddo e in un locale archivio della scuola media "Chiarini".

In particolare, presso la scuola Madonna del Freddo e' stata riscontrata una leggera inclinazione su un muretto di recinzione realizzato con mattoni in tufo e posto al di sopra di un muro di sostegno.



In provincia di Pescara per ulteriori accertamenti e approfondimenti tecnici le attività didattiche saranno ulteriormente sospese per i giorni 3 e 4 novembre per l’Istituto Spaventa di Città S.Angelo, Marconi di Penne, Agrario di Alanno.