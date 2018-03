Aca, altro incarico da 100 mila euro per non andare a picco

PESCARA. C’è una nuova importante spesa che uscirà nei prossimi mesi dalle casse dell’Aca.

La spa, in pieno concordato avallato dal Tribunale di Pescara (ed in attesa della convalida da parte dell’Appello), e dopo aver accumulato 120 mln di euro di debiti grazie ad una gestione più che “problematica” è pronta ad affidare un incarico di 3 anni per il monitoraggio e il costante aggiornamento del piano economico finanziario.

C’è bisogno di un professionista serie e preparato che dentro la società evidentemente non c’è e per questo lo si deve pescare fuori.

La gara è stata indetta nelle scorse settimane e manco a farlo a posta è «urgente» per monitorare «costantemente» l’andamento della gestione aziendale e verificare le richieste formulate dal Commissario Giudiziale in relazione alle posizioni dei creditori societari.

Mese per mese si dovrà individuare la coerenza della gestione aziendale con l’andamento previsto nel piano concordatario e quindi segnalare gli eventuali scostamenti per consentire alla società di poter adottare eventuali interventi correttivi e rispettare i pagamenti dei creditori sociali.

E’ chiaro che la società non vuole e non può più sgarrare e per questo ‘assolda’ una sorta di controllore che dovrà verificare che la rotta seguita è quella giusta. Dovrà intervenire in caso di emergenza e raddrizzare la barca per evitare che scuffi.

Una garanzia per chi aspetta di essere pagato e una garanzia stessa anche per la società che in questo modo dovrebbe evitare i guai del passato.

Con il nuovo bando lanciato nei giorni scorsi l’ Aca si prepara dunque a spendere oltre 100.000 euro (questa è la base d'asta) oltre ai 250.000 euro già spesi per consulenze esterne negli ultimi 10 mesi del 2016.

La procedura si è conclusa da pochi giorni e a breve, probabilmente, l’Aca annuncerà sul suo sito il fortunato vincitore (ma oggi il sito istituzionale è irraggiungibile).

La gara era rivolta a singoli professionisti ma anche ad un'impresa.

Tra i requisiti l’ iscrizione all'Ordine dei commercialisti da almeno 10 anni e l'iscrizione nel registro dei revisori legali da almeno 10 anni.

E’ richiesto anche un fatturato minimo globale non inferiore al milione di euro negli ultimi 3 esercizi (dal 2013 al 2015) così come viene richiesta anche una copertura assicurativa contro i rischi professionali con massimale di importo annuo non inferiore a 5 milioni di euro.

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Tra le esperienza fondamentali anche l'aver redatto piani industriali. L’attività sarà prestata dal professionista senza vincolo di subordinazione e di orario, compatibilmente con gli altri suoi impegni di natura professionale.

Il professionista dovrà «raccordare» tutti gli elementi formalizzati nel piano con la direzione aziendale ed in particolare quelli relativi alla gestione con le evidenze amministrativo/contabili della società.

«Ciò anche», viene spiegato nel bando, «per avviare la realizzazione di procedure di controllo di gestione in relazione all’obiettivo di rispettare le scadenze previste nella proposta di concordato per dare corretta e puntuale esecuzione ai pagamenti ivi previsti».

Insomma ancora una volta il principio adottato è: per poter risparmiare ed avere una gestione oculata c’è bisogno di … spendere.