Terremoto Abruzzo, scuole abruzzesi ancora chiuse per verifiche. Ecco la lista

ABRUZZO. Dopo la scossa del 30 ottobre scorso, la più forte degli ultimi 36 anni, sono ripartite le verifiche all’interno degli istituto scolastici di tutta la regione.

Grazie anche alla concomitanza con il ponte di Ogni Santi, alcune verifiche sono state effettuate quando gli studenti erano a casa per la festività già disposta dal calendario scolastico regionale. Per alcuni edifici però le verifiche in corso non sono terminate.

Il presidente della Provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, ha dato una indicazione di massima ai sindaci di tenere chiuse le scuole per tutta la settimana ma poi, singolarmente, ogni amministratore dovrà firmare una propria ordinanza.

Resteranno chiuse le scuole fino al 5 novembre compreso le scuole di Teramo, Montorio al Vomano (anche l’asilo), Penna Sant’Andrea, Cermignano, Castelli e Corropoli. La data di riapertura prevista è quella di lunedì ma i sindaci si sono riservati di decidere dopo che avranno in mano i primi esiti.

Saranno invece chiuse nella giornata di mercoledì 2 novembre le scuole di Pineto, Giulianova, Roseto degli Abruzzi, Atri.

A Penne è stata disposta (con ordinanza n.35) la sospensione delle attività didattiche negli Istituti d’istruzione secondaria della città (Istituto tecnico G. Marconi e “Licei Luca da Penne” e “Mario dei Fiori”) per permettere il completamento delle verifiche.

A Cepagatti sospensione delle attività didattiche presso l’Istituto Professionale Statale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale.

A Castilenti, invece, le scuole elementari e medie saranno regolarmente aperte mentre la scuola dell'infanzia resterà chiusa in attesa di ulteriori verifiche e approfondimenti.

A Castelli scuole chiuse fino al 5 novembre.







PESCARA, APERTURE PARZIALI E POLEMICHE

A Pescara, le scuole di competenza comunale (nidi, scuole dell'infanzia, elementari e medie) mercoledì saranno tutte regolarmente aperte.

Per le scuole superiori, invece, la provincia ha chiesto ulteriore tempo per le verifiche.

Resteranno aperte solo otto: Liceo Misticoni-Bellisario, ITCG Acerbo, Ipsia Di Marzio-Michetti, il Conservatorio Luisa d'Annunzio, il liceo scientifico Da Vinci, il liceo classico d'Annunzio.

«Tutte le altre scuole superiori non citate – spiegano dal Comune - presenti in citta', sono interessate dall'ordinanza sindacale di chiusura per la giornata di domani, come richiesto dalla Provincia di Pescara che ha la competenza per le scuole secondarie».

Sulla pagina Facebook del Comune di Pescara non mancano le perplessità degli utenti soprattutto per quanto riguarda la riapertura del Misticoni, così come era già accaduto nei giorni scorsi.

«Ah ma quindi il Misticoni che crolla già da solo non ha fatto una piega», scrive una studentessa. E al coro si aggiungono altre voci: « Non vorrei dire nulla, però il Mistoconi-Bellisario (sede viale kennedy) mo se ne cal (ricito il commento di una settimana fa) come è possibile che sia aperto?», «Il Misticoni cade a pezzi e voi lo tenete aperto? Siete scemi o cosa?».

A Chieti scuole aperte.

Di norma in tutti gli altri comuni sono state effettuate verifiche sugli edifici e non sono stati trovati danni, per cui scuole aperte.



+++ ELENCO IN AGGIORNAMENTO+++