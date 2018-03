Terremoto Abruzzo, e la guerra dei numeri degli sfollati: 3mila per la Provincia, la metà per la Regione

ABRUZZO. Prima notte fuori per migliaia di persone che non sono rientrate nelle loro case per paura o perchè già giudicate inagibili. Anche oggi sono decine gli interventi dei vigili del fuoco che stanno verificando caso per caso ogni segnalazione di intervento. Sono centinaia le richieste ancora inevase.

E sono sempre di più le difficoltà che emergono dopo oltre 24 ore dal sisma di magnitudo 6.5.

Le scuole in Abruzzo sono chiuse per il ponte e tutti i comuni hanno avviato le verifiche strutturali. In alcuni uffici pubblici però c’è tensione e paura per alcune crepe visibili.

Per esempio questa mattina all'apertura degli uffici della sede della Regione Abruzzo di viale Raffaello, a Pescara, alcuni dipendenti hanno deciso di non salire negli uffici perchè l’edificio avrebbe delle crepe apertesi già dopo il terremoto del 26 ottobre.

La sede della Regione è stata fatta oggetto di una visita anche di alcuni tecnici del Genio Civile. Altri dipendenti sono invece saliti regolarmente nei rispettivi uffici.

I dipendenti hanno anche incontrato il capo di gabinetto della Regione Fabrizio Bernardini.

L’esito dei sopralluoghi dei tecnici è stato che gli stabili non hanno subito aggravi o peggioramenti rispetto alla situazione ante sisma, registrando soltanto lesioni non strutturali. La Giunta regionale è da tempo all'opera per trovare soluzioni che consentano di riunire in un unico stabile le sedi di Pescara.

Danni segnalati anche nell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (Izs) di Teramo, in via Campo Boario, dove questa mattina, a fronte di alcune crepe in alcune palazzine della struttura, il direttore amministrativo Giancarlo Cecchini ha disposto, in via cautelativa, che i dipendenti tornassero a casa in attesa dei controlli dei vigili del fuoco.

«Ci sono delle piccole crepe comparse dopo il sisma - spiega Cecchini - ed in via cautelativa abbiamo mandato a casa i dipendenti. Abbiamo già chiamato i vigili del fuoco, che però sono impegnati in emergenze e in attesa di questi ultimi stamattina ci sarà un sopralluogo di un ingegnere».

Per il presidente D’Alfonso «la macchina dei soccorsi in Abruzzo ha funzionato. Mi pare ci sia stata una perfetta adesione alle richieste di aiuto e di soccorso. C'è una capacità ormai in Abruzzo da parte delle autorità comunali, delle organizzazioni di volontariato e della macchina regionale e centrale di Protezione Civile di rispondere ad una emergenza».

D’Alfonso ha poi detto che oggi alle 14 sarà a Largo Chigi e poi dopo la riunione con i presidenti di Regione, con il Commissario Vasco Errani e con il Capo Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio e Renzi.

«Per quell'ora voglio avere una fotografia - ha detto - aderente alla realtà dei danni subiti, dei crolli e delle lesioni, in tutti i comuni interessati che sono purtroppo diversi. Abbiamo da ieri cominciato a raccogliere tutte le segnalazioni per iniziare a razionalizzare questo quadro che mi permetterà oggi di rappresentare al Consiglio dei Ministri e al Presidente Renzi la situazione dell'Abruzzo, sul piano del patrimonio privato abitativo, del patrimonio pubblico, infrastrutturale e di quello religioso. Rappresenterò anche il numero degli sfollati e di quelli che hanno dovuto trovare una soluzione di emergenza dopo un terremoto così spaventoso, e permettermi di esprimere la mia solidarietà nei confronti delle Regioni Marche e Umbria, ed esprimo riconoscimento nei confronti dei Comuni abruzzesi che hanno saputo reagire, nonostante la differenza di intensità del danno».

VIGILI DEL FUOCO ALL’OPERA IN 44 COMUNI

Sono 44 i comuni abruzzesi interessati dalla 'Mappatura Post Sisma della scorsa del 30 ottobre' trasmessa dai vigili del fuoco alla Regione Abruzzo, e comunicata dal presidente Luciano D'Alfonso, nel corso della riunione operativa di Protezione Civile che si è tenuta a Pescara. I problemi maggiori riguardano la provincia di Teramo con 18 centri interessati, poi a seguire quella dell'Aquila con 14, Chieti 8 e infine la provincia di Pescara con quattro Comuni. Teramo: Atri, Bellante, Campli, Castiglione Messer Raimondo, Crognaleto, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Nereto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Torano, Sant'Egidio alla Vibrata, Teramo, Torricella, Cellino Attanasio, Civitella del Tronto e Valle Castellana. L'Aquila: Montereale, Massa d'Albe, Sulmona, L'Aquila, Avezzano, Campotosto, Capitignano, Acciano, Cagnano Amiterno, Pratola Peligna, Pizzoli, Roccaraso, Pescocostanzo, Sante Marie. Chieti: Lanciano, Vasto, Chieti, Ortona, Vacri, Fara Filiorum Petri, Canosa e Casalbordino. Pescara: Penne, Pescara, Farindola, Città Sant'Angelo.





TORANO: SI PENSA A SGOMBERATO MUNICIPIO

Si sta pensando di evacuare la sede del Municipio di Torano, dove in seguito al sisma si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. A renderlo noto la Provincia di Teramo, che comunica anche di aver convocato i dirigenti scolastici per le ore 13.30 per fare il punto della situazione. Incontro al quale seguirà alle 15, invece, una riunione con i Comuni colpiti dal sisma e che in queste ore sono alle prese con le emergenze sociali e sanitarie conseguenti alla scossa di ieri mattina.





SINDACO ANCARANO, DANNI ANCHE DA NOI

«È strano che non ci sia il nostro Comune tra quelli mappati dalla Regione dopo il terremoto. Ancarano è sulla scia degli altri paesi, probabilmente si sarà trattato di un errore di battitura». Dopo la pubblicazione della mappatura post sisma dello scorso 30 ottobre, dove tra i comuni teramani non figura quello di Ancarano, il sindaco del comune, Angelo Panichi, interviene sulla questione sottolineando come anche sul territorio del suo paese si registrino delle criticità.

«Anche noi abbiamo avuto piccoli cedimenti in centro storico - dice Panichi - c'è una parte della torre lesionata. Stanno arrivando segnalazioni, anche per edifici privati, e siamo in attesa dei sopralluoghi dei Vigili del Fuoco».

Il sindaco sottolinea come ad Ancarano sia stata disposta intanto l'apertura del palazzetto dello sport, con l'amministrazione che sta predisponendo tutto il necessario per ospitare nella struttura chi non vuole trascorrere la notte in casa.

«Noi siamo stati contattati ieri sera dalla sala operativa della Regione e abbiamo anche fatto una richiesta di 50 brandine - continua il primo cittadino - e quindi probabilmente crediamo che sia stato un errore di trasmissione o di battitura il fatto di non essere tra i comuni mappati. Succede, stiamo lavorando in emergenza».

Nel pomeriggio, alle 17, è in programma una riunione a Nereto (Teramo) di tutti i sindaci dei territori dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata per fare una verifica puntuale dei danni.



PROVINCIA DI TERAMO: ALMENO 3MILA SFOLLATI

Giornata di riunioni, prima i dirigenti scolastici poi i Sindaci dei comuni dove ci sono danni accertati.

I danni denunciati sono ingenti, ci sono circa 3000 persone fuori casa e: «al momento è difficile stabilire quanti di questi hanno la casa inagibile o parzialmente inagibile e quanti, invece, sono solo spaventati dal susseguirsi degli eventi» ha sottolineato Renzo Di Sabatino.



IL DETTAGLIO

In questa fase emergenziale i Comuni sono impegnati nell’assistenza socio-sanitaria e, soprattutto, come è emerso dalla riunione di questo pomeriggio, non hanno tecnici o strutture tecniche adeguate o sufficienti a far fronte a verifiche e controlli.

I casi più importanti:

ad Ancarano ci sono 50 sfollati e 6 abitazioni inagibili;

a Basciano ci sono 43 ordinanze di sgombero,

a Castelli ci sono circa 40 sfollati,

a Montorio sono saliti a 2000 le persone fuori casa con 31 disabili;

a Campli ci sono 40 case inagibili e 150 persone sistemate nel palazzetto dello Sport;

a Cellino gli sfollati sono 48 e la struttura comunale è inagibile;

a Cermignano 30 persone sono in una tendopoli;

a Civitella del Tronto ci sono un centinaio di cittadini sistemati in moduli provvisori e danni significativi nel centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia;

a Colledara ci sono tre zone rosse e 103 persone fuori casa;

a Crognaleto ci sono 36 persone sistemate nei Map a Frattoli;

a Cesacastina è stato allestito un ricovero per 60 persone e a Nerito una per 50;

a Isola del Gran Sasso ci sono 50 sfollati, il centro storico è stato evacuato e ci sono 5 scuole inagibili;

a Notaresco ci sono 18 nuclei familiari evacuati;

a Penna Sant’Andrea ordinanza di sgombero per 20 famiglie, circa 100 persone;

a Teramo, la notte scorsa, le strutture di accoglienza hanno ospitato 270 persone.

A queste cifre si aggiungono i danni al patrimonio storico e religioso, tante le chiese e i palazzi danneggiati, i cimiteri chiusi e, naturalmente, il problema delle scuole: anche dove non ci sono lesioni strutturali la paura è molta e le famiglie cercano rassicurazioni e verifiche certificate. In questo ore, i Comuni, sono impegnati a redigere le schede per mappare puntualmente immobili e danni.

PROPOSTA DI CHIUSURA DELLE SCUOLE FINO A SABATO

Il presidente Renzo Di Sabatino, per consentire i sopralluoghi e perdurando un clima di «paura e incertezza per lo sciame sismico» ha proposto di chiudere le scuole per tutta la settimana ma: «naturalmente ogni Sindaco decide per il suo territorio; alla luce della riunione di questa sera c’è un orientamento generale a lasciare gli studenti a casa almeno fino a sabato».

PROVINCIA DI TERAMO: 11MILA RICHIESTE DI INTERVENTO

Antonio Iovine della Protezione civile ha sottolineato che sono arrivati 11 mila richieste di verifiche solo dai privati: « ne abbiamo evase 4000 ma non possiamo far fronte a tutte nell’immediato perché i tecnici della protezione Civile sono impegnati in vaste aree del centro Italia e in alcune di queste, come sapete i danni e le emergenze sono molto gravi». Ha consigliato ai Sindaci di seguire le procedure della somma urgenza e ha annunciato che già questa sera il Consiglio dei Ministri dovrebbe licenziare un Decreto contenente risorse e provvedimenti per far fronte ai danni della nuova scossa di ieri.

Scuole superiori. Da un primo monitoraggio sono due le situazioni veramente critiche: fra il “Forti” e il “Pascal” di Teramo ci sono 28 aule con problemi, anche se non di tipo strutturale, oltre agli uffici amministrativi; al Convitto di Teramo, che non è di proprietà della Provincia ma di cui ci si sta facendo carico in quanto ubicato nella stessa struttura del Liceo Delfico, ci sono 5 aule con lesioni e un piano del dormitorio che attualmente alloggia 40 convittori inagibile.

EDIFICI PUBBLICI INAGIBILI

E’ inagibile la Casa dello Sport di via Taraschi a Teramo sede del Centro per l’Impiego e dove, al piano terra, c’è una storica palestra dove allenano numerose società sportive.

Restando al patrimonio provinciale sono inagibili, inoltre, due piani del palazzo di Largo San Matteo dove sono ospitati la Polizia Provinciale e la ragioneria dell’Ufficio Scolastico provinciale; quest’ultima sarà collocata nello stesso stabile nei piani agibili mentre per la Polizia Provinciale e per lo stesso Centro per l’Impiego si stanno verificando in queste ore le possibili soluzioni.





TERAMO ORE 19: AUMENTANO GLI SFOLALTI

Aumenta il numero degli sfollati a Teramo: ai 261 di ieri si sono aggiunte oggi altre 56 persone interessate dalle 8 Ordinanze di sgombero relative ad edifici privati di Forcella, Valle san Giovanni, Miano, Villa Ripa, Rapino, Spiano e Centro città. Complessivamente, ad oggi, sono pervenute al COC 407 segnalazioni. Ai senza-tetto è stata proposta l’alternativa tra l’autonoma sistemazione o l’ospitalità in albergo. Il 90 % di essi, ha optato per la prima proposta.

Nella serata il Sindaco si è riunito con i dirigenti scolastici, ai quali ha comunicato la decisione, presa di concerto con il presidente della Provincia e comunicata al Prefetto, che da mercoledi 2 Novembre e fino a Sabato prossimo, 5 novembre, tutte le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse, al fine di continuare e completare le verifiche e realizzare gli eventuali piccoli immediati interventi. Oggi, comunque, sono state condotte le verifiche di agibilità in molte scuole e non sono emersi problemi.

Analogo provvedimento è stato assunto per l’Università, di concerto con il Magnifico Rettore.

Domani, martedì 2 Novembre, riapriranno i cimiteri di Cartecchio, San Nicolò, Caprafico e Miano, mentre per gli altri frazionali ci sarà sempre domani un aggiornamento. Per l’accesso del cimitero cittadino, sarà utilizzato un ingresso laterale, visto che il sisma ha danneggiato quello utilizzato abitualmente. Alcune zone dei siti saranno comunque inibite alla visita.

Disposta, poi, la chiusura dell’edificio dove hanno sede i Giudici di Pace, perché i locali sono stati dichiarati inagibili.

Vista la considerevole mole di interventi urgenti che si è reso necessario effettuare, non è stato ancora possibile procedere alle verifiche delle strutture comunali, per le quali si provvederà sin da domani.

Il Sindaco Brucchi e il presidente della Provincia Di Sabatino, stamane hanno chiesto alla Regione di poter fornire, tramite la Protezione Civile, un supporto per le attività di verifica delle scuole.

LE REGIONE IN RITARDO FRENA SUI NUMERI

La Protezione civile regionale nelle 48 ore dopo il sisma è stata sempre in ritardo anche negli aggiornamenti. Il primo report con una parte di danni, sfollati e interventi è arrivato il 31 ottobre alle ore 13 riportando dati aggiornati alle ore 9 (30 ore dopo la scossa di 6.5 delle 7.40). Il secondo report è arrivato la sera del 31 ottobre con dati aggiornati alle 13 ma in nessuno si parla esplicitamente, precisamente e complessivamente degli sfollati assistiti. La cifra ufficiale degli abruzzesi che dormono fuori rimane dopo 48 ore un mistero ma dovrebbe aggirarsi tra i 3mila ed i 4mila.

Quest’ultimo rapporto globale parla di 30 dipendenti della Regione al lavoro coordinati da 2 dirigenti, sono state attivate ed inviate 8 squadre cinofile, preallertate 30 Organizzazioni di volontariato con disponibilità per la partenza, 175 volontari impiegati nel territorio abruzzese e 37 impegnati fuori regione.

Sugli sfollati il report -controfirmato dal sottosegretario Mario Mazzocca- non coincide con i dati forniti da sindaci e Provincia di Teramo scontando la cifra del 50% così per la Regione i soli sfollati di quella provincia sono 1500 (invece che 3mila).

Lo stesso report della regione parla di 200 sfollati della provincia de L’Aquila ma non dà cifre sugli altri della Regione che pure potrebbero esserci e si deducono dalle entità dei danni e dai Coc attivati nei comuni del Pescarese e del Chietino.

In totale coperte e letti forniti non superano le 500 unità.



LE SCOSSE

Intanto continuano le scosse di terremoto: la più forte rimane quella di questa mattina alle 8.05 di 4.2 di magnitudo.

Ma dopo la botta di 6.5, avvenuto ieri mattina vicino a Norcia, sono state registrate oltre 700 scosse dalla rete sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv). Le scosse sono state localizzate nella stessa zona al confine tra Marche e Umbria. Di queste solo una è di magnitudo superiore a 5, ed è la prima scossa avvenuta alle 7.41 del 30 ottobre.

Le scosse con magnitudo compresa tra 4-5 sono state finora 18; quelle con magnitudo tra 3-4 sono state invece 301; i terremoti con magnitudo inferiore a 3 sono stati invece 403.



SCUOLE CHIUSE

Scuole chiuse il 2 novembre per consentire di ultimare le verifiche sui plessi. A firmare le due ordinanze il sindaco di Giulianova Francesco Mastromauro, che sottolinea come le chiusure si siano rese necessarie per verificare eventuali danni alle strutture.

A Teramo il sindaco Brucchi a deciso di chiudere le scuole chiuse fino a sabato 5 e salvo diversa decisione riapriranno lunedì 7 novembre.