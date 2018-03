Falsi tecnici comunali per sopralluoghi post terremoto

ABRUZZO. Sono molte le segnalazioni che arrivano da molti comuni colpiti dal sisma tra le province de L’Aquila, Teramo e Pescara.

Alcune persone, spacciandosi per dipendenti comunali e mostrando falsi tesserini, si stanno introducendo negli appartamenti per controlli post sisma.

A segnalarlo sono diversi comuni del Teramano, ma anche Pescara, Lanciano e anche il Comune di Montesilvano, che, dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini, ha annunciato che «nessun tecnico incaricato dal Comune di Montesilvano sta effettuando ispezioni all'interno di abitazioni private».

«Il Comune di Montesilvano - si comunica in una nota - non ha incaricato nessun dipendente a tal riguardo. Per tale ragione, chiunque riceva visite del genere presti la massima attenzione e allerti le forze dell'ordine».

Il consiglio è quello di contattare comunque il Comune di riferimento per accertarsi che i tecnici siano “genuini” ad ogni modo di solito i sopralluoghi vengono sempre concordati con anticipo per cui c’è tempo per fare eventuali controlli.