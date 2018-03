Ictus scambiato per crisi isterica: maxi risarcimento dopo quasi 20 anni

PESCARA. Un maxi risarcimento danni dopo 17 anni dai fatti e non è detta ancora l'ultima parola.

La Corte d'Appello de L'Aquila lo scorso settembre ha stabilito che l'Asl di Pescara debba risarcire una donna di 457.686 euro a causa di un errore diagnostico commesso dall'ospedale cittadino.

Era il 10 gennaio del 1999: all'epoca la paziente aveva 26 anni, un lavoro da impiegata in tasca e una vita autonoma. Ma qualcosa all’improvviso cambiò: alle 19,47 arrivò al pronto soccorso lamentando il formicolio e la mancanza di forza nel lato destro del corpo, perdita di coscienza e disorientamento.

Al suo fianco c’era anche la mamma che parlò con i medici, considerato lo stato di semi incoscienza della paziente.

Il genitore raccontò della comparsa da circa due anni di episodi di svenimento e disorientamento. La risposta del pronto soccorso fu una richiesta di consulenza psichiatrica per una diagnosi di presunta crisi isterica.

Ma non era così. In realtà si scoprì solo dopo si trattava di un ictus ischemico cerebrale, accertato 20 ore dopo, circa.

E questo non è un dettaglio, perché il ritardo ha comportato la mancata somministrazione immediata delle terapie adeguate e un maggior danno subito dalla paziente.

Crisi isterica, dunque, si disse in prima battuta procedendo anche con ulteriori accertamenti: i medici sottoposero la donna ad una tac, e qui altro problema perchè il tomografo dell’ospedale di Pescara era rotto, così la ragazza fu portata a Popoli.

La tac risultò negativa e la ragazza venne spedita alle 2 di notte dell’11 gennaio al reparto di Medicina dell’ospedale di Pescara.

Il 12 venne effettuata un’altra Tac dalla quale emerse con chiarezza il problema: ischemia.

SI VA IN TRIBUNALE

Un ritardo eccessivo -secondo la famiglia e secondo la ragazza- che per gli strascichi della malattia è stata costretta a lasciare anche il suo lavoro da impiegata che le garantiva uno stipendio di circa 15 mila euro annui.

I genitori furono costretti ad assisterla per tutte le sue esigenze terapeutiche ed economiche e tra dolore e rabbia nacque la decisione di fare causa alla Asl perché risarcisse i danni di quell’errore diagnostico, del ritardo nell’avvio delle cure giuste e i danni permanenti.

La famiglia si è rivolta all'avvocato Gaetano Mimola che, per conto dei suoi assistiti, ha seguito il caso. I tempi sono quelli della giustizia italiana: infiniti.

L'atto di citazione partì nel 2001, (l'Asl, intanto ha sempre respinto le accuse rivendicando la correttezza dell'operato dei sanitari), nel 2002 il processo prese quota, nel 2004 arrivò la perizia del perito medico legale che da un lato segnò la svolta.

Il Ctu sostenne, senza dubbi, che il comportamento dei sanitari fosse stato «negligente, imprudente e improntato da una discreta dose di imperizia» in quanto già i problemi passati della donna, riferiti in pronto soccorso, avrebbero dovuto portare immediatamente alla diagnosi «con alto grado di probabilità» dell'ictus.

Sempre il perito sottolineò che era ovvio il risultato negativo di una tac entro le prime 24 ore («è la regola» e che un trattamento «appropriato e tempestivo nelle prime 3-6 ore avrebbe assicurato un recupero pressoché completo».

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Nel 2007 le conclusioni e nel 2008 finalmente arrivò la sentenza di primo grado.

I giudici riconobbero la responsabilità sanitaria determinata da «macroscopico errore diagnostico» e «la negligente pratica terapeutica attivata solo dopo svariate ore».

In favore della donna si stabilì un risarcimento di 163.725 euro e di circa 30.000 per ciascun genitore, più gli interessi maturati.

Ma nel 2010 l'avvocato Mimola presentò ricorso in appello contestando l'errata determinazione del quantum risarcitorio. Fu contesta la mancata valutazione e liquidazione dei danni esistenziali e da perdita di chance per la giovane che faceva l'impiegata e dopo i danni non ha più potuto lavorare.

Per quanto riguarda questi ultimi motivi i giudici li hanno ritenuti non provati e quindi la domanda non è stata accolta. Ma l’Appello ha invece accolto quanto scritto dall’'avvocato sul ‘maggior danno’ che deve essere calcolato nella differenza tra il valore del danno complessivo (40%) e quello che sarebbe comunque rimasto in caso di diagnosi tempestiva (10%).

«Il principio non è di poco conto», sottolinea a PrimaDaNoi.it il legale Mimola, «anche perché secondo la sentenza della Corte che ha accolto il mio gravame il danno complessivo risulta pari a 346.000 euro che poi, considerato il ritardo nel pagamento del danno, sale a 457.686 euro per l'applicazione degli interessi e della rivalutazione monetaria».

«E’ bene che si sappia», ribadisce l’avvocato, «che chi subisce un danno in conseguenza di una inappropriata terapia medica ha diritto ad un danno che deve essere calcolato nella differenza tra il valore monetario del danno complessivo è quello che sarebbe comunque residuato in caso di diagnosi tempestiva».

Alessandra Lotti